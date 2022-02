Warga AS Diminta Tinggalkan Ukraina, Biden Tak Berniat Kirim Pasukan

Jumat, 11 Februari 2022 | 16:22 WIB

Oleh : LES

Washington, Beritasatu.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden pada Kamis (10/2/2022) menyatakan, ia tidak akan mengirimkan pasukan untuk menyelamatkan para warga negara AS yang meninggalkan Ukraina kalau-kalau Rusia melakukan serangan ke negara itu. Ia mengatakan warga negara AS harus meninggalkan Ukraina sekarang juga.

"Keadaan bisa dengan cepat menjadi sangat kacau di Ukraina,” kata Biden dalam wawancara dengan NBC News.

Desakan untuk evakuasi juga dikeluarkan melalui Departemen Luar Negeri AS pada Kamis.

AS mendesak warga Amerika di Ukraina segera pergi dari negara itu karena ada peningkatan kemungkinan bahwa Rusia akan menyerang Ukraina.

"Jangan bepergian ke Ukraina sebab ada peningkatan ancaman aksi militer Rusia serta Covid-19, mereka yang berada di Ukraina harus berangkat sekarang juga dengan sarana umum ataupun pribadi," kata Deplu AS.

Rusia, sementara itu, membantah berencana menyerang Ukraina, namun telah menyiapkan puluhan ribu tentara di wilayah perbatasannya dengan Ukraina.

Sumber: ANTARA