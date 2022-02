AS Cairkan Setengah Aset Cadangan Afghanistan untuk Bantuan Kemanusiaan

Jumat, 11 Februari 2022 | 21:29 WIB

Oleh : Grace El Dora / LES

Washington, Beritasatu.com - Pemerintah Amerika Serikat (AS) pada Jumat (11/2/2022) mengambil langkah-langkah untuk mencairkan setengah dari US$ 7 miliar aset cadangan Afghanistan yang dibekukan dan disimpan di AS. Sumber-sumber yang mengetahui rencana itu mengatakan langkah ini diambil untuk membantu rakyat Afghanistan tanpa, memberikan akses kepada Taliban ke dana tersebut.

Sebuah rencana langkah cepat dari pemerintah AS mengharuskan separuh aset tetap berada di AS. Syarat ini tunduk pada litigasi yang sedang berlangsung oleh para korban terorisme AS, termasuk kerabat korban yang tewas dalam serangan 11 September 2001, kata sumber.

Langkah itu dilakukan di tengah meningkatnya tekanan di Kongres AS agar pemerintahan Biden menggunakan dana cadangan Afghanistan yang dibekukan, untuk mengatasi krisis ekonomi mengerikan yang dihadapi masyarakat Afghanistan. Negara tersebut tengah mengalami resesi dan krisis likuiditas yang parah.

Untuk bergerak maju, Presiden AS Joe Biden menandatangani perintah eksekutif pada Jumat yang akan memblokir properti bank sentral Afghanistan yang dipegang di AS oleh lembaga keuangan negara tersebut. Aturan yang ada mengharuskan transfer dana ke rekening konsolidasi yang diadakan di Federal Reserve Bank of New York (Fed New York), kata sumber tersebut, dilansir dari Reuters.

Pemerintah AS akan bekerja untuk memastikan akses ke aset senilai US$ 3,5 miliar. "(Untuk) kepentingan rakyat Afghanistan dan untuk masa depan Afghanistan," kata salah satu sumber pada Jumat, tanpa memberikan rincian.

Keputusan tentang sisa dana yang disimpan perlu dibuat oleh pengadilan federal karena beberapa keluarga korban 11 September memiliki surat perintah eksekusi terhadap aset yang dibekukan, kata sumber tersebut. Pihaknya menambahkan bahwa penggugat akan memiliki kesempatan penuh untuk mengajukan klaim mereka di pengadilan.

Untuk menghindari memberi Taliban akses ke cadangan Afghanistan, pemerintah AS membekukan sekitar US$ 10 miliar yang dipegang oleh bank sentral di luar negeri setelah kelompok Islam garis keras merebut kekuasaan pada 15 Agustus.

Sumber: AFP