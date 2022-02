Angkatan Laut India Sita Narkoba Senilai Rp 3,83 Triliun di Laut Lepas

Minggu, 13 Februari 2022 | 09:04 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

New Delhi, Beritasatu.com- Angkatan Laut India menyita narkoba senilai US$ 265 juta (Rp 3,83 triliun) di laut lepas. Seperti dilaporkan Xinhua, Sabtu (12/2/2022), penyitaan dilakukan dalam operasi gabungan yang dilakukan oleh Angkatan Laut India (IN) dan Narkotika Biro Kontrol (NCB).

Dikatakan, narkotika yang disita terdiri dari 529 kilogram shabu kualitas sangat tinggi, 234 kilogram kristal sabu kualitas terbaik dan beberapa heroin. Seluruh paket itu bernilai 20 miliar Rupee India (Rp 3,83 triliun) di pasar internasional.

Menurut pernyataan itu, ini adalah "operasi pertama" di mana penangkapan dilakukan di laut lepas.

BACA JUGA Angkatan Laut AS Sita 385 Kg Heroin Senilai Rp 56,8 Miliar

Informasi mengenai perdagangan narkoba di laut lepas dikembangkan oleh NCB dan dibagikan dengan Unit Intelijen Angkatan Laut, yang mengarah pada operasi bersama.

Unit khusus Markas Besar NCB telah terus bekerja pada berbagai masukan intelijen tersebut dan akan melakukan lebih banyak operasi seperti itu bekerja sama dengan pasukan angkatan laut, kata pernyataan itu.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com