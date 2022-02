Tangkal Pengaruh Tiongkok, AS Akan Buka Kedubes di Kepulauan Solomon

Minggu, 13 Februari 2022 | 11:30 WIB

Washington, Beritasatu.com- Amerika Serikat (AS) akan membuka kembali kedutaan Kepulauan Solomon di tengah langkah untuk menangkal pengaruh Tiongkok. Seperti dilaporkan Al Jazeera, Sabtu (12/2/2022), Washington menjanjikan lebih banyak sumber daya diplomatik dan keamanan ke kawasan Pasifik Selatan saat pengaruh Tiongkok tumbuh.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken telah mengonfirmasi rencana Amerika Serikat untuk membuka kedutaan di negara Pasifik Selatan Kepulauan Solomon. Rencana ini merupakan upaya untuk melawan pengaruh Tiongkok di Kepulauan Pasifik yang bermasalah secara politik.

Pengumuman pada Sabtu (12/2) datang ketika Blinken mengunjungi Fiji untuk pembicaraan dengan para pemimpin Kepulauan Pasifik. Washington menjanjikan lebih banyak hubungan diplomatik dan sumber daya keamanan ke wilayah tersebut.

Dalam pemberitahuan kepada Kongres, Departemen Luar Negeri mengatakan bahwa penduduk Kepulauan Solomon menghargai sejarah mereka dengan Amerika di medan perang Perang Dunia II, tetapi AS berada dalam bahaya kehilangan ikatan preferensialnya karena Tiongkok“secara agresif berusaha untuk melibatkan politisi elit dan pebisnis di Kepulauan Solomon.

Langkah itu dilakukan setelah kerusuhan mengguncang negara berpenduduk 700.000 itu pada November. Kerusuhan tumbuh dari protes damai dan menyoroti persaingan regional yang telah lama membara, masalah ekonomi, dan kekhawatiran tentang hubungan negara yang meningkat dengan Tiongkok. Para perusuh membakar gedung-gedung dan menjarah toko-toko.

Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare selamat dari mosi tidak percaya pada bulan berikutnya. Dia mengatakan kepada legislator dalam pidato 90 menit yang berapi-api bahwa dia tidak melakukan kesalahan dan tidak akan tunduk pada “kekuatan jahat” atau “agen Taiwan”.

Sebelumnya AS mengoperasikan kedutaan di Solomon selama lima tahun sebelum menutupnya pada 1993. Sejak itu, diplomat AS dari negara tetangga Papua Nugini telah diakreditasi ke Solomon, yang memiliki agen konsuler AS.

Departemen Luar Negeri AS menyatakan Tiongkok telah "memanfaatkan pola umum janji-janji boros, pinjaman infrastruktur yang mahal prospektif, dan tingkat utang yang berpotensi berbahaya" ketika terlibat dengan para pemimpin politik dan bisnis dari Kepulauan Solomon.

“Amerika Serikat memiliki kepentingan strategis dalam meningkatkan hubungan politik, ekonomi, dan komersial kami dengan Kepulauan Solomon, negara Kepulauan Pasifik terbesar tanpa kedutaan AS,” tulis Departemen Luar Negeri AS.

Departemen Luar Negeri AS menyatakan tidak berharap untuk segera membangun kedutaan baru tetapi pada awalnya akan menyewa ruang dengan biaya pemasangan awal US$ 12,4 juta (Rp 179 miliar). Kedutaan akan berlokasi di ibu kota, Honiara, dan akan dimulai dari yang kecil, dengan dua karyawan AS dan sekitar lima staf lokal.

Departemen Luar Negeri AS menyatakan Korps Perdamaian berencana untuk membuka kembali kantor di Kepulauan Solomon dan memiliki sukarelawan yang bertugas di sana. Beberapa lembaga AS sedang membangun posisi pemerintah dengan portofolio di Kepulauan Solomon.

“Departemen perlu menjadi bagian dari peningkatan kehadiran AS ini, daripada tetap menjadi pemain jarak jauh,” tulisnya.

