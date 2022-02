Temuan Ular di Pesawat, Dari Penumpang Digigit hingga Sembunyi di Sepatu

Selasa, 15 Februari 2022 | 23:07 WIB

Oleh : Surya Lesmana / LES

Adegan film Snakes on a Plane. (Foto: Movieweb)

Washington, Beritasatu.com – Pada Kamis pekan lalu, sebuah penerbangan domestik AirAsia dari Kuala Lumpur menuju ke Tawau, Malaysia, dialihkan setelah penumpang melihat seekor ular di pesawat. Pilot kemudian mengalihkan penerbangan ke Kuching, dan ular diamankan. Ular itu tak melukai siapa pun.

Meski insiden ular di dalam pesawat terbilang langka, namun tercatat sejumlah peritiwa terjadi terkait hewan reptilia ini. Bahkan sampai ada yang menggigit dan sembunyi di dalam sepatu.

Pada tahun 2012, seorang penumpang, yang kebetulan adalah pemilik toko reptil, menyelundupkan seekor ular kobra di bagasi kabinnya dalam penerbangan Egyptair. Diketahui, ular itu lepas dan menggigit tangannya.

BACA JUGA Temuan Seekor Ular di Pesawat, Penerbangan ke Tawau Sempat Dialihkan

Temuan ular di pesawat juga bisa terjadi secara tidak sengaja.

Itulah yang terjadi pada seorang wanita Skotlandia yang kembali dari liburan di Australia pada tahun 2016 ketika dia menemukan saat berada di udara bahwa seekor ular piton gelap telah tinggal di sepatunya.

Setibanya pesawat di Glasgow, cabang lokal dari Society for the Protection of Animals (SPCA) mengambil ular itu dan memasukkannya ke karantina.

Untungnya, reptil itu diidentifikasi sebagai ular piton, yang tidak berbisa.

Insiden seperti ini sering menjadi tren online berkat sisa popularitas dari film hit tahun 2006 "Snakes on a Plane," yang dibintangi Samuel L. Jackson sebagai agen FBI yang memerangi sekelompok ular di dalam pesawat.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNN