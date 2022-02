Kedubes Uni Eropa di Kiev Tetap Beroperasi

Rabu, 16 Februari 2022 | 07:32 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Kiev, Beritasatu.com- Kedutaan besar Uni Eropa (UE) di Ukraina tetap beroperasi di tengah ketegangan agresi Rusia. Seperti dilaporkan Xinhua, Selasa (15/2/2022), pernyataan itu disampaikan Duta Besar Uni Eropa untuk Ukraina, Matti Maasikas.

“Dukungan penuh ke Ukraina dalam situasi tekanan militer, ekonomi, dan psikologis ini," kata Maasikas seperti dikutip oleh Kantor Berita Nasional Ukraina, seraya menambahkan bahwa "semua kedutaan negara anggota Uni Eropa terus beroperasi."

Pada Senin, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengumumkan bahwa Amerika Serikat (AS) akan memindahkan sementara kedutaannya di Ukraina dari ibu kota Kiev ke kota barat Lviv. AS beralasan peningkatan ketegangan di perbatasan Ukraina.

Sejak November 2021, Kiev dan beberapa negara Barat menuduh Rusia mengumpulkan pasukan berat di dekat perbatasan Ukraina dengan kemungkinan niat "invasi."

Moskwa, pada bagiannya, telah berulang kali membantah niat untuk menyerang, menuduh Washington mengalami histeria.

Sumber: BeritaSatu.com