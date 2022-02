Italia Laporkan Lonjakan Kasus Infeksi Covid dan Kematian

Rabu, 16 Februari 2022 | 12:07 WIB

Roma, Beritasatu.com- Italia melaporkan 70.852 kasus terkait Covid-19 pada Selasa (15/2/2022), dibandingkan 28.630 sehari sebelumnya. Seperti dilaporkan Reuters, kementerian kesehatan menyatakan jumlah kematian naik menjadi 388 dari 281.

Italia telah mencatat 151.684 kasus kematian terkait dengan Covid-19 sejak wabahnya muncul pada Februari 2020, jumlah korban tertinggi kedua di Eropa setelah Inggris dan tertinggi kedelapan di dunia. Italia telah melaporkan 12,2 juta kasus hingga saat ini.

Pasien di rumah sakit dengan Covid-19 - tidak termasuk yang dalam perawatan intensif - mencapai 15.602 pada Selasa, turun dari 16.050 sehari sebelumnya.

Ada 87 penerimaan baru ke unit perawatan intensif, naik dari 63 pada Senin. Jumlah total pasien perawatan intensif turun menjadi 1.119 dari sebelumnya 1.173 kasus.

Kementerian kesehatan menyatakan sekitar 695.744 tes untuk Covid-19 dilakukan pada hari terakhir, dibandingkan dengan 283.891 sebelumnya.

Seperti dikutip wantedinrome, Selasa (15/2), pengusaha dan pekerja menghadapi denda berat jika ketahuan melanggar aturan Super Green Pass baru Italia. Wajib vaksinasi Covid-19 Italia untuk usia di atas 50 tahun dimulai Selasa 15 Februari, saat pemerintah meningkatkan aturan Super Green Pass untuk mereka yang tidak divaksinasi.

Mandat vaksin wajib berlaku untuk semua orang di Italia yang berusia 50 tahun atau lebih, dengan pekerja yang tidak divaksinasi diskors tanpa bayaran dan karyawan yang pergi bekerja tanpa Super Green Pass mempertaruhkan denda antara 600 euro (Rp 8,65 juta) dan 1.500 euro (Rp 21,6 juta).

Super Green Pass adalah versi "diperkuat" dari Green Pass "dasar" dan hanya dapat diperoleh oleh mereka yang telah divaksinasi atau pulih dari Covid-19. Sertifikat digital diperlukan untuk mengakses restoran, bar, bioskop, teater, klub malam, stadion, dan transportasi umum di Italia.

Green Pass dasar dapat diperoleh dengan tes Covid-19 negatif. Itu tetap menjadi persyaratan bagi pekerja Italia di bawah usia 50 tahun. Green Pass ini diperlukan untuk berbagai kegiatan dan layanan dari bank dan kantor pos hingga penata rambut dan penjual tembakau.

Dengan sekitar 1,4 juta orang di Italia berusia di atas 50 tahun masih belum divaksinasi terhadap Covid-19, ada resistensi yang cukup besar terhadap aturan wajib vaksin, salah satu yang paling ketat di Eropa.

Namun, terlepas dari tentangan, protes "March on Rome" pada Senin oleh gerakan No Vax dan No Green Pass ternyata gagal. Aksi demo hanya diikuti sekitar 200 orang di Piazza Venezia pusat.

Pada awal Februari, pemerintah juga memberlakukan denda 100 euro (Rp 1,4 juta) untuk orang berusia di atas 50 tahun yang tidak divaksinasi.

Di acara TV Italia Mezz'ora in più pada Minggu, Menteri Kesehatan Roberto Speranza mengatakan keputusan untuk membuat vaksinasi wajib untuk di atas usia 50 tahunan adalah benar dan berani. "Kita masih harus bersikeras pada vaksinasi."

