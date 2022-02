Presiden Ukraina Desak Anggota Dewan dan Pengusaha Segera Pulang

Rabu, 16 Februari 2022 | 14:12 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Kiev, Beritasatu.com- Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky memberi ultimatum para anggota parlemen dan pengusaha yang meninggalkan Ukraina untuk segera pulang.

“Pejabat Ukraina yang meninggalkan negara itu di tengah kekhawatiran akan invasi Rusia memiliki waktu 24 jam untuk pulang dan kembali ke pos mereka,” kata Zelensky, seperti dilaporkan RT, Senin (14/2/2022).

Berbicara kepada pers setelah pertemuan dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz, Zelensky mendesak para anggota parlemen untuk kembali ke tanah Ukraina.

Presiden mengarahkan pesannya kepada 23 anggota parlemen yang dilaporkan berada di luar negeri oleh publikasi Ukrainskaya Pravda yang berbasis di Kiev. Di antaranya adalah 13 orang dari Platform Oposisi pro-Rusia – faksi For Life, dan lima dari partai Servant of the People yang berkuasa di Zelensky sendiri. Dia tidak menyebutkan nama, tetapi menuntut agar mereka semua kembali ke pos mereka.

Kepergian beberapa pejabat bertepatan dengan meningkatnya kekhawatiran akan invasi Rusia, menyusul peringatan Presiden AS Joe Biden pekan lalu bahwa serangan oleh Kremlin dapat terjadi kapan saja.

“Dan atas nama saya sendiri, saya ingin meminta agar, dalam 24 jam, mereka kembali ke negara bagian,” kata Zelensky seraya memperingatkan bahwa pihak berwenang akan “menarik kesimpulan serius” jika pejabat yang tidak hadir itu gagal mengindahkan permintaannya.

Zelensky juga menyampaikan pidatonya pada hari Senin kepada para elit negara itu, karena minggu lalu telah melihat aliran taipan bisnis, oligarki, dan pengusaha yang meninggalkan Ukraina untuk pergi ke luar negeri.

Sementara mencatat bahwa negara tidak dapat dan tidak akan mempengaruhi perdagangan, Zelensky mendesak para pengusaha untuk “kembali ke perusahaan mereka, kepada puluhan ribu orang yang bekerja untuk mereka dan untuk negara.”

Beberapa pihak telah menyangkal bahwa mereka telah melarikan diri. Pada hari Senin, tiga pengusaha Ukraina yakni Vadim Novinsky, Boris Kolesnikov dan Aleksander Yaroslavsky, membalas laporan Ukrayinskaya Pravda bahwa mereka telah meninggalkan Ukraina untuk waktu yang lama.

“Pada 10 Februari, saya terbang ke Munich, dan saya akan kembali sore ini. Itu direncanakan, karena masalah pribadi. Tidak ada yang melarikan diri. Saya mengenal banyak orang dan saya dapat mengatakan dengan pasti bahwa tidak ada yang cukup panik untuk melarikan diri,” tegas Novinsky, yang mengatakan akan menghadiri pertemuan di parlemen pada Selasa.

Sumber: BeritaSatu.com