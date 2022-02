BPOM AS Pertimbangkan Pemberian Vaksin Dosis Keempat

Minggu, 20 Februari 2022 | 14:43 WIB

Oleh : Surya Lesmana / LES

Orang-orang mendaftar untuk tes Covid-19 di New York, Amerika Serikat, Selasa 7 Desember 2021. (Foto: Xinhua)

Washington, Beritasatu.com - Regulator kesehatan AS dilaporkan, sedang mempertimbangkan untuk mengizinkan dosis keempat vaksin Covid-19 pada musim gugur. Hal ini dilaporkan Wall Street Journal melaporkan pada Sabtu (19/2/2022), mengutip sumber yang mengetahui masalah tersebut.

Administrator obat dan makanan AS (FDA) telah meninjau data untuk mengesahkan dosis booster kedua vaksin mRNA dari Pfizer Inc dan mitra BioNTech SE dan vaksin dari Moderna Inc, tambah laporan itu.

Pihak FDA belum mengomentari informasi yang dillaporkan tersebut.

Badan tersebut bulan lalu telah memangkas interval waktu untuk mendapatkan dosis booster vaksin Covid-19 dari Pfizer dan BioNTech serta dari Moderna, dalam upaya untuk memberikan perlindungan yang lebih baik dan lebih cepat terhadap varian Omicron.

Perencanaan masih dalam tahap awal, dan otorisasi akan tergantung pada penentuan apakah booster kedua harus diizinkan untuk semua orang dewasa atau kelompok usia tertentu, dan apakah itu harus menargetkan varian Omicron atau diformulasikan secara berbeda, kata laporan itu.

AS pada Jumat (18/2/2022) melaporkan kasus kematian Covid-19 yang mencapai 2.323, dengan total kematian 936.523.

Sumber: CNA/Reuters