Saat Sanksi Barat Dimulai, Rusia Bisa Geser Arus Perdagangan ke Tiongkok

Washington, Beritasatu.com - Amerika Serikat (AS) dan sekutunya siap untuk menjatuhkan serangkaian sanksi yang lebih luas terhadap Rusia jika Moskow meningkatkan konflik di Ukraina. Saat sanksi dijatuhkan, diprediksi Rusia bakal menggeser arus perdagangannya ke Tiongkok.

Menurut Harry Broadman, mantan negosiator perdagangan AS dan pejabat Bank Dunia, tidak jelas seberapa besar tekanan sanksi yang bahkan dapat diberikan Barat terhadap Moskow. Karena selama ini, AS dan sekutunya belum pernah mencoba untuk memotong ekonomi Rusia senilai US$ 1,5 triliun dari perdagangan global.

Tinjauan data perdagangan Bank Dunia dan PBB menunjukkan, berdasarkan pengalaman sanksi ringan dijatuhkan pada 2014 setelah Rusia mencaplok Crimea Ukraina, Tiongkok telah muncul sebagai tujuan ekspor terbesarnya.

Diketahui, sanksi yang bakal dikeluarkan AS termasuk menolak akses lembaga keuangan dan perusahaan utama Rusia ke transaksi dolar AS dan pasar global untuk perdagangan, ekspor energi, dan pembiayaan.

Namun, sanksi baru dapat mendorong Rusia untuk mencoba memperdalam hubungan perdagangan non-dolarnya dengan Beijing dalam upaya untuk menghindari pembatasan, kata Harry Broadman.

"Masalah sanksi, terutama yang melibatkan produsen minyak, yaitu Rusia, akan terjadi kebocoran dalam sistem," kata Broadman. "Tiongkok mungkin berkata, 'Kami akan membeli minyak di pasar terbuka dan jika itu minyak Rusia, biarlah.”

Di bawah perintah eksekutif yang ditandatangani oleh Presiden Joe Biden pada hari Senin (21/2/2022), setiap lembaga di sektor jasa keuangan Rusia menjadi target sanksi lebih lanjut, Gedung Putih mengatakan, mencatat bahwa lebih dari 80 persen transaksi valuta asing harian Rusia dan setengah dari perdagangannya dilakukan di dolar.

Sumber: CNA/Reuters