Video: Begini Situasi di Kiev Sekarang

Kiev, Beritasatu.com – Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi militer di Ukraina pukul 5:55 pagi waktu Moskwa, Kamis (24/2/2022), dan beberapa menit kemudian tembakan-tembakan rudal yang pertama mulai diarahkan ke Ukraine.

Di Kyiv, ibu kota Ukraina, sirene darurat segera meraung dan lalu lintas langsung dipadati kendaraan warga yang ingin meninggalkan kota.

Unggahan-unggahan video di media sosial mencerminkan situasi kepanikan di Kiev. Sebagian mengatakan mereka bersembunyi di ruang bawah tanah dan tempat perlindungan.

Siaran televisi menunjukkan warga yang berdoa di tengah jalan dan berkerumun di berbagai tempat.

Antrean warga juga terlihat di banyak mesin ATM.

