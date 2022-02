Khodorkovsky: Invasi Putin ke Ukraina Demi Keuntungan Pribadi

London, Beritasatu.com - Mikhail Khodorkovsky, mantan taipan minyak yang berseberangan dengan Kremlin, mengatakan Invasi yang dilakukan Vladimir Putin ke Ukraina merupakan pengkhianatan terhadap kepentingan Rusia.

Dia juga mengatakan konflik tersebut hanya dipicu untuk mempertahankan kekuasaan klan Putin.

"Kita harus memperjelas bahwa Putin dan kelompoknyalah yang memulai perang untuk mempertahankan kekuasaan mereka, bukan rakyat Rusia," kata Khodorkovsky.

"Memicu perang agresi dan menggunakan angkatan bersenjata demi keuntungan pribadi menandakan bahwa junta pimpinan Putin telah merebut kekuasaan di Rusia," kata dia.

Aggressive war with Ukraine is a crime under Russian law. Anyone who aids the junta in this at his own will is a war criminal.

I urge you to do everything you can, everyone in your place, to stop the war!

