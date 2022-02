Presiden Jokowi Minta Perang di Ukraina Dihentikan

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo melalui akun Twitter resmi @jokowi menyerukan penghentian perang di Ukraina.

"Setop perang. Perang itu menyengsarakan umat manusia, dan membahayakan dunia," demikian Presiden Jokowi mencuit pada pukul 18.15 WIB, Kamis (24/2/2022).

Hal tersebut terkait dengan pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin yang pada hari ini mengumumkan dimulainya operasi militer khusus di wilayah Donbass Ukraina dengan tujuan "demiliterisasi dan denazifikasi" Ukraina.

Stop the war. War brings misery to mankind and puts the whole world at risk.