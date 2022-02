Presidensi G-20 Indonesia: Bappenas Pimpin Development Working Group

Kamis, 24 Februari 2022 | 21:05 WIB

Oleh : YUD

Jakarta, Beritasatu.com – Sebagai focal point Development Working Group (DWG) yang diselenggarakan sebagai rangkaian Presidensi G-20 Indonesia 2022, Kementerian PPN/Bappenas menggelar 1st DWG Meeting pada 24-25 Februari 2022. Membuka pertemuan tersebut, dilaksanakan Side Events yakni dua seminar daring dan luring yang mengangkat tema Adaptive Social Protection for Mitigating Risks and Responding to Crisis serta Navigating Challenges and Optimizing Opportunities in Green and Blue Economy Implementation in Developing Countries, Least Developed Countries, and Small Island Developing States.

"Pemerintah negara di seluruh dunia telah mengambil tindakan untuk memberi skema perlindungan sosial yang kuat dan jelas sebagai respons terhadap pandemi. Skema tersebut cenderung memiliki manfaat terbatas untuk mengatasi perubahan yang drastis, maka semua skema perlindungan sosial ke depan harus mengatasi masalah ini," ungkap Chairman G-20 DWG Scenaider CH Siahaan, Rabu (23/2/2022).

Salah satu respons pemerintah untuk mengatasi perubahan tersebut adalah dengan menyusun transformasi ekonomi, mengingat Covid-19 telah membuat Indonesia kembali menjadi negara berpendapatan rendah pada 2020, walau sudah mencapai tingkat negara berpendapatan menengah ke atas di 2019. Indonesia juga mengusung ekonomi hijau dan ekonomi biru, mengingat potensi ekonomi yang sangat besar.

"Untuk mengembalikan Indonesia menjadi negara berpendapatan menengah ke atas dan untuk mencapai target meningkatkan Indonesia sebagai negara berpendapatan tinggi pada 2045, kita harus mengkaji ulang rencana perkembangan kita agar bisa menjadi lebih berkelanjutan dan inklusif dalam semua aspek," ujar Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti.

Terkait aspek perlindungan sosial, Indonesia memerlukan sistem identifikasi yang kuat agar setiap warga mendapatkan bantuan yang tepat.

"Banyak cara untuk melakukan ini, misalnya, memanfaatkan smartphone di Indonesia dan penetrasi internetyang meninggi. Tetapi, faktor utama yang dapat menentukan keberhasilan sistem ini adalah memperkuat koordinasi di antara kementerian, lembaga negara, dan semua pemangku kepentingan agar bisa membuat program-program yang komprehensif dan terintegrasi, terhubung dengan pemenuhan syarat-syarat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals," tutur Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati.

Side Events DWG turut dihadiri Koordinator Tim Ahli Sekretariat SDGs Indonesia Yanuar Nugroho serta sejumlah delegasi internasional dari Republik Fiji, Swedia, Bank Dunia, Organisation for Economic Co-operation and Development, Partnership for Action on Green Economy, International Labour Organization, Urban Futures and Sustainability Transformation, hingga United Nations Development Programme. Lebih dari satu dekade silam, DWG dibentuk pada Konferensi Tingkat Tinggi G-20 Toronto 2010 dengan tugas utama membahas agenda prioritas G-20 dalam bidang pembangunan.

Sumber: BeritaSatu.com