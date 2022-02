Muncul Wacana Singkirkan Rusia dari SWIFT, Apa Maksudnya?

Jumat, 25 Februari 2022 | 05:03 WIB

Beritasatu.com – Sejumlah negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) mengusulkan agar Rusia disingkirkan dari sistem perbankan global SWIFT sebagai sanksi atas invasi yang dilakukan ke Ukraina, Kamis (24/2/2022).

Jika itu dilakukan, industri perbankan Rusia bakal mati karena tidak lagi memiliki akses ke jaringan perbankan di luar negeri.

Namun, apa sebetulnya SWIFT?

Dia adalah singkatan dari the Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (Masyarakat Telekomunikasi Keuangan Antarbank Seluruh Dunia) yang didirikan pada 1973 untuk menggantikan sistem telex dan sekarang digunakan oleh lebih dari 11.000 lembaga keuangan untuk melakukan transaksi dan mengirim pesan secara aman.

Karena tidak ada jaringan global lain sebagai alternatif, maka SWIFT menjadi pipa penyalur utama dalam keuangan global.

Kalau Rusia dikeluarkan dari SWIFT, nyaris mustahil bagi lembaga keuangan mana pun untuk mengirim uang dari dan ke negara tersebut.

