Deplu AS Usir Diplomat Tinggi Rusia

Jumat, 25 Februari 2022 | 13:22 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Presiden AS Joe Biden (tengah) berjabat tangan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin (kiri) sebelum KTT AS-Rusia di Villa La Grange, di Jenewa, Swiss pada Rabu 16 Juni 2021. (Foto: AFP)

Washington, Beritasatu.com- Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) mengusir diplomat tinggi Rusia pada Jumat (25/2/2022). Seperti dilaporkan TASS, Deplu AS menyatakan langkah itu merupakan tanggapan langsung terhadap pengusiran Rusia yang tidak beralasan dari Wakil Kepala Misi AS.

AS mengonfirmasi laporan bahwa seorang Penasihat Menteri Rusia di Washington harus menghentikan pekerjaannya di Amerika Serikat karena ketidaksepakatan yang ada mengenai pekerjaan misi diplomatik kedua negara.

"Kami dapat mengonfirmasi bahwa Amerika Serikat memberi tahu Kedutaan Besar Rusia bahwa kami akan memecat Menteri Penasihatnya," kata juru bicara Departemen Luar Negeri kepada TASS.

BACA JUGA Deplu AS Terkena Serangan Siber

Pada 17 Februari, kedutaan AS di Moskwa menyatakan kepada TASS bahwa Wakil Kepala Misi Bart Gorman diusir dari Rusia. Menurut Deplu AS, Gorman diberi waktu dua minggu untuk pergi terlepas dari kenyataan bahwa dia belum menyelesaikan tur kerjanya selama tiga tahun ke Rusia.

"Kami telah sangat jelas dengan Rusia di mana kami berdiri - paritas dan keadilan," kata juru bicara itu.

“AS percaya bahwa sangat penting bagi negara kami untuk memiliki personel diplomatik yang diperlukan untuk memfasilitasi komunikasi antara pemerintah kami. Namun, kami tidak akan membiarkan tindakan seperti ini tanpa tanggapan,” tambahnya.

Menurut juru bicara, Kedutaan Besar AS di Moskwa memiliki staf di tingkat yang jauh di bawah misi bilateral Rusia di Washington DC.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com