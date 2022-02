Tagar “No To War” Marak di Medsos Rusia

Beritasatu.com – Tanda pagar "No To War" (jangan perang) sedang marak di akun-akun media sosial berbahasa Rusia, termasuk dari para selebritas Rusia, untuk menentang invasi militer di Ukraina.

Tanda pagar tersebut telah dibagikan sekitar 208.000 kali di Instagram, sebagian dihiasi dengan kotak warna hitam. Unggahan-unggahan "No To War" berasal dari Rusia atau dari para diaspora Rusia dan warga di negara-negara bekas anggota Uni Soviet.

“Takut dan kepedihan. NO TO WAR," tulis Ivan Urgant, seorang pembawa acara televisi.

Para selebritas Rusia lainnya juga mengungkapkan sentimen serupa.

“Jangan menciptakan kepanikan dan memanipulais informasi," tulis Manizha, penyanyi berdarah campuran Rusia-Tajikistan yang mewakili Rusia dalam kontes Eurovision 2021.

"Sekarang ini setiap tindakan atau kata yang salah bisa berakibat fatal. #Nowar,” tulisnya.

Sentimen anti-perang juga diungkapkan dengan cara lain. Bintang tenis Rusia Andrey Rublev menuliskan kalimat "no war please" di layar kamera televisi setelah dia masuk final dalam turnamen di Dubai pekan ini.

Russian tennis player Andrey Rublev writes "No war please" on the camera following his advancement to the final in Dubai. pic.twitter.com/GQe8d01rTd