Tidak Ikut Perang, Inggris Bantu Ukraina Lewat … Twitter

Beritasatu.com – Informasi intelijen seharusnya diperlakukan sangat rahasia dan hanya diberikan kepada pihak tertentu yang berwenang, apalagi jika menyangkut informasi perang dan keamanan.

Namun, intelijen Inggris membuat pengecualian ketika Rusia menginvasi Ukraina, dengan membeberkan semua informasi penting di Twitter, platform media sosial yang bisa diakses siapa pun termasuk Anda.

Akun Kementerian Pertahanan dan Intelijen Inggris memberi informasi sangat penting tentang posisi pasukan dan konvoi kendaraan militer Rusia, juga wilayah-wilayah di mana terjadi pemboman oleh pasukan Vladimir Putin.

The unprovoked and illegal assault on Ukraine is continuing. See below for an update from Defence Intelligence. #StandWithUkraine pic.twitter.com/TwlnDxLCuV