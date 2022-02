Bantu Rakyat Ukraina, Elon Musk Operasikan Satelit Starlink

California, Beritasatu.com - Pendiri SpaceX Elon Musk mengatakan pada hari Sabtu (26/2/2022) bahwa layanan broadband satelit Starlink tersedia di Ukraina dan SpaceX akan mengirim lebih banyak terminal ke negara itu, yang internetnya telah terganggu karena invasi Rusia. Hal itu dilakukan untuk membantu rakyat Ukraina yang wilayahnya tengah diserang pasukan Rusia.

"Layanan Starlink sekarang aktif di Ukraina. Lebih banyak terminal dalam perjalanan," cuit Musk.

Dia menanggapi tweet oleh seorang pejabat pemerintah Ukraina yang meminta Musk untuk menyediakan stasiun Starlink kepada negara yang diperangi.

“@elonmusk, saat Anda mencoba mendarat di Mars — Rusia mencoba menduduki Ukraina! Sementara roket Anda berhasil mendarat dari luar angkasa — roket Rusia menyerang warga sipil Ukraina!" cuit Wakil Perdana Menteri Ukraina, Mykhailo Fedorov.

Konektivitas internet di Ukraina telah dibatasi di tengah invasi Rusia, khususnya di bagian selatan dan timur negara di mana pertempuran paling sengit.

