Miss Ukraina Anastasiia Lenna Ikut Berjuang Hadapi Invasi Rusia

Kiev, Beritasatu.com - Ratu kecantikan Ukraina atau Miss Ukraina Anastasiia Lenna ikut berjuang mempertahankan negaranya setelah Rusia menginvasi negara di Eropa Timur tersebut.

Sebelumnya dunia telah melihat bagaimana legenda urban "Ghost of Kyiv" dan "Ukraina Reaper" mengambil alih internet dengan menawarkan harapan ke seluruh dunia. Namun, ternyata banyak juga kaum hawa yang membela negara mereka saat ini dari invasi Rusia.

Perang tidak membedakan antara status sosial atau kekayaan, benar-benar setiap jiwa Ukraina saat ini mencoba untuk membantu dengan cara apapun yang mereka bisa. Mereka yang tidak berperang juga menawarkan bantuan melalui bantuan kemanusiaan. Namun, tak sedikit pula perempuan yang rela mati berjuang demi negaranya.

She is Miss Ukraine Anastasiia Lenna. Ukraine has 36,000 women serving in the military. It has one of the largest number of women serving in active combat roles. #Zelensky #UkraineUnderAttack #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/wIr4CJ6K3F