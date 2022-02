Anjlok, Nilai Rubel Kini Kurang dari Seperseratus Dolar AS

Senin, 28 Februari 2022 | 17:51 WIB

Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Mata uang Rusia Rubel turun ke rekor terendah sepanjang sejarah, Senin (28/2/2022). Nilai Rubel pada hari ini kurang dari seperseratus Dolar AS. Hancurnya nilai Rubel terjadi setelah Rusia dikucilkan dari sistem pembayaran bank global SWIFT sebagai wujud sanksi terhadap invasi yang dilakukan Rusia ke Ukraina, Kamis (24/2/2022).

Nilai Rubel turun drastis pada hari ini menjadi 0,00997 per dolar AS - turun jauh dari 0,0118 per dolar pada Jumat (25/2/2022).

BACA JUGA Indeks Saham Rusia dan Nilai Tukar Rubel Hancur

Amerika Serikat, Jepang dan negara barat lainnya menerapkan berbagai sanksi terhadap Rusia, termasuk dari sistem perbankan global SWIFT.

Pembatasan pada Bank Sentral Rusia membuatnya tak berdaya untuk mendukung rontoknya nilai Rubel yang pekan lalu sudah meluncur ke titik terendah sepanjang sejarah.

BACA JUGA Senasib dengan Iran, Rusia Disingkirkan dari SWIFT

Hancurnya nilai Ruble membuat inflasi bakal meroket di Rusia. Kondisi ini membuat semua penduduk Rusia terkena getahnya, tidak hanya segelintir kaum elite yang menjadi target sanksi ini. Disrupsi ekonomi di dalam negeri dapat membuat Presiden Rusia Vladimir Putin mengalami tekanan dari rakyatnya sendiri.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com