Alasan Keamanan, AS Usir 12 Diplomat Rusia

Selasa, 1 Maret 2022 | 07:23 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Duta Besar Vasily Nebenzia, Presiden Dewan Keamanan untuk Februari dan Perwakilan Tetap Federasi Rusia, bersiap untuk berbicara saat Pertemuan Dewan Keamanan yang membahas invasi ke Ukraina di markas besar PBB di kota New York, AS pada Senin 28 Februari 2022. (Foto: AFP/Getty Images)

New York, Beritasatu.com- Amerika Serikat (AS) telah mengusir 12 diplomat Rusia di Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) karena masalah keamanan nasional. Seperti dilaporkan Reuters, pengusiran itu dikonfirmasi diplomat AS dan Rusia, Senin (28/2/2022).

Misi AS untuk PBB menggambarkan diplomat Rusia sebagai "operasi intelijen" yang telah "terlibat dalam kegiatan spionase yang merugikan keamanan nasional kita."

"Tindakan ini telah dikembangkan selama beberapa bulan," kata juru bicara misi AS Olivia Dalton.

Kepada wartawan, Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia mengatakan bahwa para diplomat telah diminta untuk pergi pada 7 Maret. Dia mengatakan Rusia akan menanggapi langkah AS sebagai praktik diplomatik.

Nebenzia kemudian mengangkat masalah tersebut pada awal pertemuan Dewan Keamanan PBB mengenai situasi kemanusiaan di Ukraina, menggambarkan langkah AS sebagai "bermusuhan" dan pelanggaran komitmennya sebagai tuan rumah markas besar PBB di New York.

“Para diplomat yang telah diminta untuk meninggalkan Amerika Serikat itu terlibat dalam kegiatan yang tidak sesuai dengan tanggung jawab dan kewajiban mereka sebagai diplomat,” kata Wakil Duta Besar AS Richard Mills.

Mills mengatakan para diplomat Rusia telah diminta untuk pergi agar mereka tidak membahayakan keamanan nasional negara tuan rumah.Mills menambahkan bahwa keputusan itu diambil sepenuhnya sesuai dengan perjanjian markas besar PBB.

Amerika Serikat dan sekutunya telah menjatuhkan sanksi ekonomi besar-besaran terhadap Moskwa atas serangannya terhadap Ukraina - serangan terbesar terhadap negara Eropa sejak Perang Dunia Kedua - dan bergerak untuk meningkatkan bantuan militer dan lainnya.

Sumber: BeritaSatu.com