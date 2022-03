Warga Ramai-ramai Tarik Uang, Perbankan Rusia Mulai Kewalahan

Selasa, 1 Maret 2022 | 16:27 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Moskow, Beritasatu.com - Sanksi ekonomi dari barat atas invasi Rusia ke Ukraina mulai terasa, khususnya di sektor perbankan.

Rubel Rusia turun drastis dalam perdagangan Senin (28/3/2022). Antrean di ATM meliuk-liuk di trotoar dan di sekitar gedung-gedung di Moskow dan di bank-bank Rusia di Eropa karena para nasabah bergegas menarik uang tunai. Sberbank Europe, yang dimiliki oleh Sberbank yang dikelola negara Rusia, mengatakan telah mengalami “aliran keluar deposito yang signifikan dalam waktu yang sangat singkat.”

Bank sentral Rusia mengumumkan akan menaikkan suku bunga utamanya dari 9,5% menjadi 20% dalam upaya untuk menstabilkan rubel, yang turun sebanyak 30% terhadap dolar, terendah sepanjang masa. Rubel diperdagangkan pada kisara 119 per dolar. Rubel sempat terapresiasi tetapi masih diperdagangkan 20% lebih rendah dari penutupan pasar sebelumnya pada 103 per dolar sebelum pukul 10 malam di Moskow. Rubel turun 28% sejak awal tahun (year to date).

BACA JUGA Anjlok, Nilai Rubel Kini Kurang dari Seperseratus Dolar AS

Bank sentral Rusia juga memperkenalkan beberapa kontrol modal untuk membatasi berapa banyak uang yang bisa keluar dari negara itu, karena gubernurnya Elvira Nabiullina mengatakan bahwa sanksi barat mencegah bank sentral untuk menjual mata uang asingnya untuk menopang rubel yang tenggelam.

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC.com