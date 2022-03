Video: Misil Rusia Hantam Freedom Square di Kharkiv

Kharkiv, Beritasatu.com - Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba merilis video ledakan akibat ledakan misil yang menghantam Alun-alun Kebebasan (Freedom Square) di Kharkiv, Ukraina, Selasa (1/3/2022).

Melaui cuitan di akun Twitter @DmytroKuleba Menlu Ukraina menuding Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai penjahat perang. Kuleba meminta dunia untuk mengisolasi Rusia sebagai balasan terhadap invasi ke Ukraina.

Barbaric Russian missile strikes on the central Freedom Square and residential districts of Kharkiv. Putin is unable to break Ukraine down. He commits more war crimes out of fury, murders innocent civilians. The world can and must do more. INCREASE PRESSURE, ISOLATE RUSSIA FULLY! pic.twitter.com/tN4VHF1A9n