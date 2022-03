Video: Ledakan Besar Hantam Gedung di Kharkiv

Beritasatu.com – Ledakan besar yang diduga berasal dari serangan rudal Rusia menghantam sebuah gedung di kota Kharkiv, Ukraina, Selasa (1/3/2022). Ledakan menimbulkan bola api yang dahsyat di wilayah sekitarnya.

Video ledakan itu diunggah di akun Tiwtter Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba.

“Serangan rudal barbar oleh Rusia di pusat Freedom Square dan distrik hunian di Kharkiv,” tulis Kuleba.

“Putin tidak bisa menghancurkan Ukraina. Dia kembali melakukan kejahatan perang karena angkara murka, membunuh warga sipil tak berdosa. TINGKATKAN TEKANAN, ISOLASI RUSIA SEPENUHNYA,” tambahnya.

Barbaric Russian missile strikes on the central Freedom Square and residential districts of Kharkiv. Putin is unable to break Ukraine down. He commits more war crimes out of fury, murders innocent civilians. The world can and must do more. INCREASE PRESSURE, ISOLATE RUSSIA FULLY! pic.twitter.com/tN4VHF1A9n