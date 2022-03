Presiden Biden Puji Dubes Ukraina untuk AS

Rabu, 2 Maret 2022 | 10:58 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Duta Besar Ukraina untuk AS Oksana Markarova menerima tepuk tangan dari Ibu Negara AS Jill Biden saat menghadiri pidato kenegaraan pertama Presiden Joe Biden pada sesi gabungan Kongres, di Gedung Capitol di Washington, DC, pada Selasa 1 Maret 2022. (Foto: AFP)

Washington, Beritasatu.com- Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden memuji Duta Besar Ukraina untuk Amerika Serikat, Oksana Markarova. Seperti dilaporkan CNN, Selasa (1/3/2022), Markarova duduk di kotak ibu negara Jill Biden yang menyaksikan pidato kenegaraan Biden di Gedung Capitol, Washington.

"Dia cerdas, dia kuat, dia bertekad," puji Biden, "Ya. Kami Amerika Serikat mendukung rakyat Ukraina.”

Markarova meletakkan tangannya di atas jantungnya dan memegang bendera Ukraina. Ibu Negara AS membungkuk untuk memeluk Markarova saat ruangan itu berdiri dan bertepuk tangan.

"Mari kita masing-masing, jika Anda mampu berdiri, berdiri, dan mengirim sinyal yang jelas ke dunia, ke Ukraina," kata Biden kepada anggota Kongres, hakim agung, dan anggota kabinetnya yang menghadiri pidato di DPR.

Pada saat berpidato di depan Kongres AS, Biden juga mengonfirmasi AS telah menutup wilayah udara untuk pesawat Rusia.

“Cahaya akan menang atas kegelapan. Duta Besar Ukraina untuk AS ada di sini malam ini, duduk bersama Ibu Negara. Biarkan kami masing-masing jika Anda dapat berdiri, berdiri, dan mengirim sinyal yang tidak salah lagi ke dunia dan Ukraina,” kata Biden.

Markarova kemudian menerima tepuk tangan meriah dari hadirin yang berkumpul di ruang DPR.

Pada saat yang sama, Presiden Biden menegaskan AS tidak akan mengerahkan pasukan ke Ukraina setelah invasi Rusia, mengatakan kepada anggota Kongres yang berkumpul untuk State of the Union-nya, “Biarkan saya perjelas – pasukan kita tidak terlibat dan tidak akan terlibat dalam konflik dengan pasukan Rusia. Di Ukraina."

Sebaliknya, kata Biden, pasukan Amerika dikerahkan ke Eropa bukan untuk berperang di Ukraina. Pasukan AS dikirim untuk membela sekutu NATO jika Putin memutuskan terus bergerak ke barat.

“Untuk tujuan itu, kami telah memobilisasi pasukan darat Amerika, skuadron udara, pengerahan kapal untuk melindungi negara-negara NATO termasuk Polandia, Rumania, Latvia, Lithuania, dan Estonia,” tambahnya.

Sebelumnya, Biden telah mengatakan AS akan berpegang teguh pada prinsip Pasal 5 NATO, yang mengatakan bahwa serangan terhadap satu negara NATO adalah serangan terhadap semua negara anggota.

“Seperti yang telah saya jelaskan, Amerika Serikat dan Sekutu kami akan mempertahankan setiap inci wilayah negara-negara NATO dengan kekuatan penuh dari kekuatan kolektif kami,” tambahnya.

Untuk Ukraina, Presiden Biden menjanjikan lebih dari US$ 1 miliar (Rp 14,3 triliun) bantuan langsung ke Ukraina, termasuk bantuan militer, ekonomi, dan kemanusiaan dari AS dan sekutu.

