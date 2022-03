Bikin Bingung, Rusia Belum Lancarkan Serangan Udara

Rabu, 2 Maret 2022 | 11:52 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Washington, Beritasatu.com- Intelijen Amerika Serikat (AS) dan para pakar telah kebingungan menebak kapan serangan udara pada invasi Rusia di Ukraina. Hingga enam hari pertama invasi Rusia, serangan udara Rusia tidak terjadi dan sebaliknya Moskwa tampak bertindak jauh lebih hati-hati dengan kekuatan udaranya.

Seperti dilaporkan Reuters, Rabu (2/3/2022), para pejabat AS tidak dapat secara tepat menjelaskan apa yang mendorong perilaku merugikan Rusia yang nyata.

"Mereka belum tentu mau mengambil risiko tinggi dengan pesawat mereka sendiri dan pilot mereka sendiri," kata seorang pejabat senior pertahanan AS, yang berbicara dengan syarat anonim.

Sangat kalah bersaing dengan militer Rusia, dalam hal jumlah dan daya tembak, angkatan udara Ukraina sendiri masih terbang dan pertahanan udaranya masih dianggap layak - satu fakta yang membingungkan para ahli militer. Setelah serangan pembuka perang pada 24 Februari, para analis memperkirakan militer Rusia akan segera mencoba menghancurkan angkatan udara dan pertahanan udara Ukraina.

Serangan udara akan menjadi "langkah selanjutnya yang logis dan diantisipasi secara luas, seperti yang terlihat di hampir setiap konflik militer sejak 1938", tulis lembaga kajian RUSI di London, dalam satu artikel berjudul The Mysterious Case of the Missing Russian Air Force.

Sebaliknya, jet tempur angkatan udara Ukraina masih melakukan serangan udara dan serangan darat tingkat rendah. Rusia masih terbang melalui wilayah udara yang diperebutkan.

Pasukan Ukraina dengan roket darat-ke-udara mampu mengancam pesawat Rusia dan menimbulkan risiko bagi pilot Rusia yang mencoba mendukung pasukan darat.

"Ada banyak hal yang mereka lakukan yang membingungkan," kata Rob Lee, seorang spesialis militer Rusia di Institut Penelitian Kebijakan Luar Negeri.

Lee pikir awal perang akan menjadi "penggunaan kekuatan maksimum".

“Karena setiap hari ada biaya dan risikonya naik. Dan mereka tidak melakukan itu dan sangat sulit untuk menjelaskannya karena alasan yang realistis,” ujarnya.

Kebingungan tentang bagaimana Rusia menggunakan angkatan udaranya muncul ketika pemerintahan Presiden Joe Biden menolak seruan Kiev untuk zona larangan terbang yang dapat menarik Amerika Serikat secara langsung ke dalam konflik dengan Rusia, yang rencana masa depannya untuk angkatan udaranya tidak jelas.

Pakar militer telah melihat bukti kurangnya koordinasi angkatan udara Rusia dengan formasi pasukan darat. Beberapa koloni pasukan Rusia dikirim ke depan di luar jangkauan pertahanan udara mereka sendiri.

Penangguhan serangan udara membuat tentara Rusia rentan terhadap serangan dari pasukan Ukraina, termasuk yang baru dilengkapi dengan drone Turki dan rudal anti-tank AS dan Inggris.

David Deptula, pensiunan jenderal bintang tiga Angkatan Udara AS yang pernah memimpin zona larangan terbang di Irak utara, mengatakan dia terkejut bahwa Rusia tidak bekerja lebih keras untuk membangun dominasi udara sejak awal.

"Rusia menemukan bahwa mengoordinasikan operasi multi-domain tidak mudah. Dan bahwa mereka tidak sebaik yang mereka duga," kata Deptula kepada Reuters.

Saat Rusia berkinerja buruk, militer Ukraina sejauh ini justru melebihi harapan. Pengalaman Ukraina dari delapan tahun terakhir pertempuran dengan pasukan separatis yang didukung Rusia di timur didominasi oleh perang parit gaya Perang Dunia Pertama.

Sebaliknya pasukan Rusia mendapat pengalaman tempur di Suriah, tempat mereka melakukan intervensi di pihak Presiden Bashar al-Assad, dan menunjukkan beberapa kemampuan untuk menyinkronkan manuver darat dengan serangan udara dan pesawat nirawak.

“Kemampuan Ukraina untuk terus menerbangkan jet angkatan udara adalah demonstrasi nyata dari ketahanan negara dalam menghadapi serangan dan telah menjadi pendorong moral, baik untuk militernya sendiri dan rakyat Ukraina,” kata para ahli.

Hal ini juga menyebabkan mitologi angkatan udara Ukraina, termasuk kisah tentang jet tempur Ukraina yang konon seorang diri menjatuhkan enam pesawat Rusia, dijuluki online sebagai "The Ghost of Kiev".

“Amerika Serikat memperkirakan bahwa Rusia menggunakan lebih dari 75 pesawat dalam invasi Ukraina,” kata pejabat senior AS.

Menjelang invasi, para pejabat memperkirakan bahwa Rusia berpotensi menyiapkan ratusan ribu pesawat di angkatan udaranya untuk misi Ukraina. Namun, pejabat senior AS pada Selasa (2/3) menolak untuk memperkirakan berapa banyak pesawat tempur Rusia, termasuk helikopter serbu, yang mungkin masih tersedia dan di luar Ukraina. Kedua belah pihak mengalami kerugian.

Sumber: BeritaSatu.com