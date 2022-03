Boeing Tunda Dukung Maskapai Rusia

Kamis, 3 Maret 2022 | 11:04 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Chicago, Beritasatu.com- Perusahaan kedirgantaraan Boeing akan menangguhkan dukungan untuk maskapai Rusia. Seperti dilaporkan CNN, Rabu (2/3/2022), pernyataan itu dikonfirmasi juru bicara perusahaan Boeing.

“Kami memiliki penangguhan operasi besar di Moskwa dan sementara menutup kantor kami di Kiev. Kami juga menangguhkan layanan suku cadang, perawatan, dan dukungan teknis untuk maskapai Rusia. Saat konflik berlanjut, tim kami fokus untuk memastikan keselamatan rekan satu tim kami di wilayah tersebut,” kata juru bicara Boeing.

Di sisi lain, banyak negara telah menutup wilayah udara mereka untuk semua maskapai penerbangan dan pesawat Rusia karena invasi ke Ukraina berlanjut. Sejumlah maskapai internasional telah menangguhkan penerbangan masuk dan keluar dari negara tersebut.

Presiden AS Joe Biden uga mengumumkan Amerika Serikat (AS) melarang pesawat Rusia dari wilayah udara AS di pidato kenegaraannya.

Seperti dilaporkan Guardian, Airbus telah bergabung dengan Boeing dalam menghentikan pasokan suku cadang dan layanan pesawat ke maskapai Rusia, menekan industri penerbangannya di tengah invasi ke Ukraina.

Perusahaan kedirgantaraan Eropa menyatakan pada Rabu bahwa pihaknya menangguhkan dukungan dan pengiriman suku cadang, sejalan dengan sanksi internasional.

Boeing dan Airbus tidak mau memprediksi bagaimana penghentian pasokan suku cadang akan memengaruhi penerbangan Rusia dalam jangka pendek dan menengah. Pesawat kedua pabrikan tersebut menguasai hampir dua pertiga armada Rusia yakni 332unit pesawat Boeing dan 304 unit Airbus.

Saat pemeliharaan dan perbaikan semua pesawat dalam pelayanan rutin dan berkelanjutan, dampak penundaan tidak mungkin segera terjadi kecuali jika bagian-bagian penting rusak.

Perusahaan leasing Barat juga akan berusaha untuk mengambil alih jet yang dioperasikan oleh operator Rusia, dengan 515 pesawat disewa dari perusahaan asing, menurut perusahaan data penerbangan dan perjalanan udara Cirium.

Analis menyatakan pesawat sewaan di darat di Rusia dapat dikanibal untuk membuat pesawat lain tetap terbang. Peter Walter, dari konsultan industri IBA, mengatakan kepada Reuters: "Karena suku cadang terbatas, kami berharap melihat pesawat yang ada di Rusia dibongkar untuk menjaga sisa armada tetap beroperasi."

Sanksi akan memblokir pengiriman 37 pesawat baru ke maskapai Rusia tahun ini, sebagian besar terdiri dari model 737 Max berlisensi Boeing, sejumlah 25 unit akan pergi ke Utair.

Sejumlah 25 pesawat lainnya sedang dipesan, menurut IBA, termasuk 13 model A350 berbadan lebar Airbus yang ditetapkan untuk Aeroflot, maskapai penerbangan terbesar Rusia.

Sumber: BeritaSatu.com