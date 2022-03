Serangan Siber Rusia Gempur Perbankan AS

Kamis, 3 Maret 2022 | 13:26 WIB

Washington, Beritasatu.com- Serangan siber Rusia menggempur bank-bank Amerika Serikat (AS). Seperti dilaporkan NYPost, Selasa (1/3/2022), Rusia tampaknya telah secara resmi menyatakan perang dunia maya di AS. Serangan ini sebagai langkah awal melumpuhkan sistem perbankannya dan mungkin industri besar lainnya.

Pemerintahan Biden telah bekerja dengan eksekutif bank selama berbulan-bulan untuk mempersiapkan serangan siber sebagai pembalasan atas sanksi AS.

Bank-bank besar AS yakni JP Morgan, Citigroup, Bank of America, Goldman Sachs, terus-menerus diserang oleh penjahat dunia maya yang ingin mengganggu operasi dan mencuri informasi klien. Tersangka biasa paling sering berlokasi di Iran, Tiongkok dan, tentu saja, Rusia.

Eksekutif bank memberi tahu The Post bahwa mereka telah menghabiskan miliaran dolar setiap tahun untuk melindungi diri dari penjahat dunia maya, tetapi mereka mengatakan gelombang serangan baru-baru ini berbeda.

Sumber menggambarkan mereka sebagai serangan halus namun intensif terhadap infrastruktur teknologi bank yang dimulai setelah sanksi atas Ukraina diumumkan.

Para eksekutif menolak untuk mengomentari catatan tersebut, khawatir bahwa setiap komentar akan memberanikan para penjahat dunia maya dan proksi mereka di pemerintah Rusia. Mereka merujuk panggilan ke Pusat Analisis dan Berbagi Informasi Layanan Keuangan, satu konsorsium industri perbankan keamanan siber.

“Kami berkomunikasi erat dengan perusahaan anggota kami dan otoritas terkait di seluruh dunia untuk memantau aktivitas dunia maya terhadap sektor keuangan. Saat ini, sektor ini tidak melihat adanya ancaman signifikan yang disebabkan oleh asal geografis mana pun. Kami terus secara aktif menilai situasi melalui pemantauan yang ditingkatkan dan berbagi intelijen ancaman lintas batas di seluruh sektor jasa keuangan,” kata seorang juru bicara kelompok.

Tetapi seorang eksekutif dari satu bank besar yang berwenang untuk berbicara kepada pers mengatakan bahwa konsensus industri menyadari bahwa pemerintah Rusia berada di balik serangan baru-baru ini.

Setidaknya sejauh ini, tidak ada pelanggaran nyata, kata eksekutif itu kepada The Post. Namun pejabat pers dari JP Morgan, Citigroup, Bank of America, Goldman Sachs dan Morgan Stanley tidak berkomentar.

Kepada The Post, Herb Lin, seorang peneliti senior di Pusat Keamanan dan Kerja sama Internasional di Universitas Stanford, mengatakan bahwa sektor keuangan mungkin yang paling terlindungi dari semua industri karena telah menghabiskan miliaran dolar untuk mencegah penipuan dunia maya.

“Industri lain pasti berisiko diserang. Saya pikir perusahaan utilitas air bisa menjadi titik lemah karena mereka tidak dikenal dengan keamanan siber mereka,” kata Lin.

Penjahat siber Rusia berada di balik serangan siber tahun lalu terhadap produsen daging terbesar di negara itu, JBS, dan penutupan ransomware Colonial Pipeline, distributor bahan bakar terbesar di negara itu.

Saat Kremlin sering menyangkal hubungan dengan kelompok-kelompok ini, pejabat intelijen AS percaya para peretas setidaknya mendapat dukungan diam-diam dari diktator Rusia Vladimir Putin.

Pada tahun 2021, CEO Bank of America Brian Moynihan menjadi berita utama ketika mengatakan kepada jaringan keuangan CNBC bahwa bank besarnya, aset terbesar kedua di AS, menghabiskan US$ 1 miliar (Rp 14,3 triliun) per tahun untuk perlindungan siber. Jumlah itu naik dari sekitar US$ 400 juta (Rp 5,74 triliun). dihabiskan ketika dia pertama kali menjadi CEO 11 tahun sebelumnya.

“Bank diserang setiap hari oleh beberapa penjahat dunia maya dan serangannya mungkin ribuan dalam jangka waktu satu tahun,” kata analis bank veteran Dick Bove dari Odeon Capital Group.

“Perusahaan-perusahaan ini telah menghabiskan miliaran untuk menangkal serangan ini. Secara berkala sesuatu melewati. Namun, mereka tidak berhasil mengacaukan sistem keuangan,” tambahnya.

