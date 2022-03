The Fed Indikasikan Kenaikan Suku Bunga 25 Poin

Kamis, 3 Maret 2022 | 20:12 WIB

Washington, Beritasatu.com - Ekonomi Amerika Serikat (AS) dibayangi ketidakpastian dampak dari invasi Rusia ke Ukraina. Bank sentral perlu berhati-hati dalam mengambil keputusan untuk menahan kenaikan inflasi dan memastikan kelanjutan pemulihan ekonomi, kata Gubernur the Federal Reserve (The Fed) Jerome Powell.

Inflasi AS melesat tercepat dalam empat dekade terakhir, sementara harga minyak melonjak hampir US$ 113 per barel pada Rabu (2/3/2022) waktu setempat. Kenaikan ini diakibatkan perang dan sanksi yang dikenakan atas Rusia oleh pemerintah AS dan Uni Eropa (UE). Gubernur Fed menegaskan bahwa pihaknya siap menaikkan suku bunga untuk mengurangi inflasi.

Namun, Powell mengatakan bank sentral akan melanjutkan kebijakannya dengan hati-hati. Ia lebih suka meningkatkan suku bunga pinjaman sebesar 25 poin pada pertemuan Fed akhir bulan ini, meskipun langkah yang lebih agresif mungkin akan dilakukan jika inflasi tetap tinggi.

"Efek jangka pendek pada ekonomi AS dari invasi Ukraina, perang yang sedang berlangsung, sanksi, dan peristiwa yang akan datang, tetap sangat tidak pasti. Kami akan memantau situasi dengan cermat," katanya dalam kesaksian di depan Kongres, Rabu.

Beberapa pejabat Fed telah menyerukan Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) untuk menaikkan suku bunga lebih agresif, sebesar 50 poin persentase pada pertemuan 15-16 Maret.

"Saya cenderung mengusulkan dan mendukung kenaikan suku bunga 25 basis poin (untuk langkah pertama dalam serangkaian kenaikan)," imbuh Powell.

Sumber: AFP