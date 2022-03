Maskapai JAL dan ANA Batalkan dan Ubah Rute Penerbangan Eropa

Jumat, 4 Maret 2022 | 12:08 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Foto dokumentasi pada 28 April 2016 memperlihatkan pesawat All Nippon Airways (ANA, atas) dan Japan Airlines (JAL, bawah) terlihat di Bandara Haneda di Tokyo. (Foto: AFP)

Tokyo, Beritasatu.com- Japan Airlines Co Ltd dan ANA Holdings Inc membatalkan semua penerbangan ke dan dari Eropa pada Kamis (3/3/2022). Seperti dilaporkan Reuters, JAL dan ANA membatalkan atau mengubah rute penerbangan pada Jumat, dengan alasan masalah keamanan menyusul invasi Rusia ke Ukraina.

ANA juga mulai membatalkan beberapa penerbangan yang dijadwalkan beroperasi pada Sabtu (5/3). Banyak maskapai biasanya menggunakan wilayah udara Rusia untuk penerbangan Eropa. Mereka kini bergabung dengan semakin banyak maskapai yang telah membatalkan atau mengubah rute penerbangan antara Eropa dan Asia utara setelah krisis.

"Kami terus memantau situasi, tetapi mengingat situasi saat ini di Ukraina dan risiko yang berbeda, kami telah memutuskan untuk membatalkan penerbangan," kata juru bicara JAL kepada Reuters.

Situs web ANA Cargo menyatakan penangguhan penerbangan itu karena kemungkinan besar operasinya tidak dapat terbang di atas Rusia karena situasi Ukraina saat ini.

Maskapai dari Uni Eropa dan Kanada telah dilarang dari wilayah udara Rusia sebagai tanggapan atas pembatasan mereka terhadap maskapai Rusia. Namun Jepang belum membuat pengumuman serupa hingga saat ini.

ANA dan JAL mengoperasikan sekitar 60 penerbangan per minggu melalui wilayah udara Rusia antara Tokyo dan London, Paris, Frankfurt, dan Helsinki, menurut juru bicara situs pelacakan penerbangan FlightRadar24.

Finnair, yang awalnya membatalkan penerbangan Tokyo setelah kehilangan akses ke wilayah udara Rusia. Pada Rabu (2/3/2022), Finnair menyatakan bahwa pihaknya akan melanjutkan empat penerbangan mingguan Helsinki-Tokyo dengan rute baru dan waktu penerbangan 13 jam, naik dari sekitar 9,5 jam sebelumnya.

Rute yang lebih panjang oleh maskapai penerbangan akan menambah biaya bahan bakar. Rute panjang juga mengurangi jumlah kargo yang dapat dibawa di pasar untuk angkutan udara yang memperburuk gangguan terkait pandemi dalam rantai pasokan global.

Korean Air Lines masih terbang di atas wilayah udara Rusia pada Kamis (3/3), menurut pemantauan Reuters dari FlightRadar24. Namun operator Taiwan sekarang menghindari wilayah udara Rusia dan terbang di atas Tiongkok dan Asia Tengah.

Baik JAL dan ANA membatalkan delapan penerbangan yang dijadwalkan masing-masing maskapai pada Jumat (4/33). Rute yang terkena dampak termasuk ke London, Paris, Frankfurt dan Helsinki. Menurut ANA, penerbangan Tokyo-Brussels karena membawa vaksin pada perjalanan pulang akan dialihkan ke Asia Tengah.

Sumber: BeritaSatu.com