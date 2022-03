Rusia Jual Minyak, Pembeli Tak Ada

Jumat, 4 Maret 2022 | 14:44 WIB

New York, Beritasatu.com- Minyak Rusia belum secara langsung menjadi sasaran sanksi berat Barat terhadap Moskwa. Namun di pasar global, tak ada pembeli yang berani menyentuh minyak Rusia. Seperti dilaporkan CNN, pasar tidak mau mengambil risiko dalam hal minyak Rusia. Pedagang, pengirim barang, perusahaan asuransi dan bank tidak mau menyentuh produk minyak Rusia, karena takut berbenturan dengan sanksi Barat.

"Sanksi telah menyebabkan larangan de facto terhadap minyak Rusia," kata Andy Lipow, presiden perusahaan konsultan Lipow Oil Associates, kepada CNN.

Meskipun Barat telah mengukir sektor energi dari sanksi berat yang dilontarkan pada Rusia, hukuman yang dijatuhkan pada bank, individu dan bank sentral Rusia telah menciptakan ladang ranjau untuk dinavigasi oleh industri energi. Ada kekhawatiran, beberapa di antaranya dipicu oleh komentar Gedung Putih minggu ini, bahwa minyak Rusia pada akhirnya akan dikenai sanksi.

"Dari mana Anda tahu bahwa minyak yang Anda muat itu tidak tercemar oleh kepemilikan dari seseorang yang telah diberi sanksi? Kamu tahu bagaimana kamu memecahkan masalah itu? Kamu tentu tidak membelinya " kata Lipow.

Pasokan minyak gagal memenuhi permintaan jauh sebelum invasi Rusia ke Ukraina pekan lalu. Pasar tidak dalam posisi untuk kehilangan barel dari Rusia, produsen minyak mentah No. 2 dunia tahun lalu, namun itulah yang terjadi.

“Diperkirakan 4,3 juta barel per hari minyak Rusia hilang dari pasar karena pembeli Barat menolak untuk membelinya," kata kepala komoditas global JPMorgan Natasha Kaneva kepada Alison Kosik di CNN Business Markets Now Wednesday.

Minyak telah melonjak lebih dari 20% sejak sebelum Rusia menginvasi Ukraina. Minyak mentah AS melonjak setinggi US$ 116,57 per barel Kamis pagi - level tertinggi sejak September 2008 - sebelum turun. Brent, patokan dunia, hampir mencapai US$ 120 per barel sebelum menuju lebih rendah.

Harga bensin juga naik dengan cepat. Rata-rata nasional untuk gas reguler mencapai US$3,73 per galon pada hari Kamis, menurut AAA, naik 7 sen dalam satu minggu dan 19 sen dalam satu bulan. Karena harga bensin tertinggal dari harga minyak, mereka kemungkinan akan naik lebih tinggi dalam beberapa hari mendatang.

Guncangan harga minyak juga akan menaikkan biaya bahan bakar jet, transportasi dan produk yang tak terhitung jumlahnya yang terbuat dari minyak bumi. Semua ini akan memperburuk inflasi yang sudah mencapai level tertinggi selama 40 tahun. Analis industri menunjuk larangan de facto pada minyak Rusia sebagai katalis utama di balik lonjakan harga terbaru.

"Ini pasti membatasi pasokan - pada saat pasokan tidak perlu dibatasi," kata Tom Kloza, kepala analisis energi global untuk Layanan Informasi Harga Minyak.

Salah satu masalah terbesar adalah para penyuling menolak untuk membeli minyak Rusia. Lipow mengatakan penyulingan di Amerika Serikat, Finlandia, Swedia dan di tempat lain menghindar dari barel minyak Rusia.

Situasi yang sama terjadi dengan perusahaan perdagangan energi. Misalnya, Lipow mengatakan salah satu perusahaan tersebut menawarkan kargo minyak mentah Rusia untuk dijual - dengan diskon besar US$18,60 di bawah Brent, bukannya diskon kecil yang biasanya ditawarkan sebelum invasi. Belum ada pembeli.

Pada saat yang sama, banyak bank menolak memberikan pembiayaan yang biasanya terkait dengan pembelian minyak. Lipow mengatakan bank-bank termasuk Credit Suisse, Societe Generale, ING, Rabobank dan Bank of China menolak untuk memberikan kredit kepada siapa pun yang ingin membiayai pembelian minyak Rusia.

Beberapa kapal tanker bahkan menolak memuat apa pun di pelabuhan Rusia atau membawa minyak Rusia. Inggris, Kanada, dan negara-negara lain telah melarang kapal tanker Rusia.

"Tidak ada pembeli ditambah tidak ada kredit ditambah tidak ada tanker sama dengan tidak ada minyak Rusia dan harga bensin dan solar yang lebih tinggi," tulis Lipow dalam satu catatan kepada klien Kamis.

Perpindahan cepat dari minyak Rusia - terlepas dari kenyataan bahwa sanksi tidak secara langsung dikenakan padanya - telah membuat beberapa orang di Wall Street dan di Washington lengah.

"Selalu ada kemungkinan bahwa ketidakpastian sanksi mengarah pada kepatuhan yang berlebihan. Tapi ini telah terjadi dengan minyak Rusia di luar perkiraan banyak orang," kata Jason Bordoff, yang menjabat sebagai pejabat energi di Gedung Putih Obama.

Ada kemungkinan pembeli minyak Rusia akan muncul kembali jika Barat mengklarifikasies sikap sanksinya. Itu akan membantu meringankan kekurangan pasokan yang mencengkeram pasar.

"Awalnya ketika sanksi keluar, tidak ada yang tahu apa artinya. Beberapa penjualan minyak Rusia bisa kembali karena orang mendapatkan sedikit kenyamanan," kata Bordoff, direktur pendiri Pusat Kebijakan Energi Global Universitas Columbia.

