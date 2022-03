Rusia Kuasai Reaktor Nuklir Terbesar Eropa di Ukraina

Kiev, Beritasatu.com - Pasukan Rusia berhasil menguasai reaktor nuklir Zaporizhzhia yang merupakan reaktor nuklir terbesar di Ukraina sekaligus Eropa, Jumat (4/3/2022). Perebutan reaktor nuklir terbesar di Eropa tersebut sempat memicu kekhawatiran global menyusul munculnya kebakaran yang diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba melalui unggahan di Twitter.

Russian army is firing from all sides upon Zaporizhzhia NPP, the largest nuclear power plant in Europe. Fire has already broke out. If it blows up, it will be 10 times larger than Chornobyl! Russians must IMMEDIATELY cease the fire, allow firefighters, establish a security zone!