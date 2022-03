Coinbase dan Binance Takkan Larang Warga Rusia Gunakan Platform Mereka

San Francisco, Beritasatu.com - Platform pertukaran crytocurrency global Coinbase dan Binance menegaskan bahwa mereka tidak berencana melarang warga negara Rusia mengakses layanan di platform mereka.

Seperti dikutip dari Reuters, keputusan tersebut membuat warga Rusia masih dapat mengakses platform pertukaran kripto terbesar di dunia. Menurut ahli, hal tersebut berlawanan dengan sanksi yang dijatuhkan barat dengan mengisolasi Rusia menyusul invasi yang dilakukan Moskow ke Ukraina, Kamis (24/2/2022).

"Kami meyakini bahwa setiap orang berhak mendapatkan layanan finansial yang mendasar, kecuali ada hukum yang menyatakan sebaliknya," kata CEO Coinbase Brian Armstrong melalui cuitan di Twitter, Jumat (4/3/2022).

