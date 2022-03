Lagi, Jenderal Rusia Terbunuh di Ukraina

Beritasatu.com - Seorang perwira tinggi Angkatan Darat Rusia telah terbunuh dalam pertempuran di dekat kota Kharkiv, menurut klaim Kementerian Pertahanan Ukraina, Selasa (8/3/2022).

Pernyataan dari Direktorat Intelijen itu menyebutkan bahwa perwira dimaksud adalah Mayjen Vitaly Gerasimov yang merupakan wakil komandan Batalyon ke-41 Angkatan Darat di Komando Wilayah Tengah Militer Rusia.

Sejumlah perwira Rusia lainnya juga terbunuh atau terluka dalam pertempuran tersebut, demikian disebutkan.

Laporan intelijen Ukraina menjelaskan bahwa Gerasimov juga pernah terlibat dalam Perang Chechnya Kedua dan operasi militer Rusia di Suriah. Dia pernah mendapat penghargaan pemerintah Rusia setelah dilakukannya invasi di Crimea pada 2014.

Akun Twitter sejumlah pejabat Ukraina mengunggah foto seseorang yang mereka identifikasi sebagai Gerasimov, dengan tulisan warna merah "Liquidated" di bagian bawah.

Jika klaim itu benar, Gerasimov adalah jenderal kedua Rusia yang terbunuh dalam perang di Ukraina. Rusia belum merilis tanggapan soal kabar tersebut.

Russian General-major Vitaly Gerasimov, deputy commander of Russian 41st army, was liquidated near Kharkiv, Ukrainian Main Intelligence Directorate said. This is Russia’s second general KIA within the last 11 days. https://t.co/rWpuAHihdg