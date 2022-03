Jubir Gedung Putih: Waspada Tipuan Rusia Soal Senjata Kimia

Beritasatu.com – Amerika Serikat memperingatkan bahwa Rusia bisa saja berencana menggunakan senjata kimia di Ukraina atau merekayasa sebuah insiden (false flag operation) sebagai dalih untuk menggunakan senjata tersebut.

Dalam cuitannya, Rabu (9/3/2022) waktu setempat, juru bicara Gedung Putih Jen Psaki merujuk pada “kabar bohong” yang disebarkan Rusia bahwa Amerika Serikat sedang mengembangkan senjata kimia di Ukraina.

"Sekarang setelah Rusia membuat kabar bohong dan Tiongkok kelihatannya mendukung propaganda ini, kita semua harus mewaspadai kemungkinan Rusia menggunakan senjata kimia atau biologi di Ukraina, atau melakukan false flag operation untuk alasan penggunaannya. Ini pola yang jelas,” tulisnya.

Psaki juga menuding bahwa Rusia punya rekam jejak panjang dalam penggunaan senjata kimia dan dalam menuduh negara-negara Barat melakukan pelanggaran “yang sebetulnya dilakukan oleh Rusia sendiri”.

Awal tahun ini, Menteri Luar Negeri Antony Blinken juga memperingatkan kemungkinan Rusia melakukan operasi palsu penggunaan senjata kimia dan kemudian menjadikannya dalih untuk melakukan invasi di Ukraina.

Pernyataan Blinken itu disampaikan sebelum invasi Rusia yang sebenarnya dimulai.

We took note of Russia’s false claims about alleged U.S. biological weapons labs and chemical weapons development in Ukraine. We’ve also seen Chinese officials echo these conspiracy theories.