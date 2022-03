6.000 Warga AS Siap Perang di Ukraina

Jumat, 11 Maret 2022 | 11:39 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Washington, Beritasatu.com- Sekitar 6.000 warga Amerika Serikat (AS) menyatakan ingin berperang melawan Rusia di Ukraina. Seperti dilaporkan AP, Kamis (10/3/2022), para diplomat Kedutaan Ukraina di Washington telah menerima pertanyaan dari ribuan warga AS tersebut.

Kedutaan Ukraina di Washington, DC mengambil peran yang tidak terduga sebagai pusat perekrutan bagi orang Amerika yang ingin bergabung dalam perang melawan invasi Rusia.

Para diplomat yang bekerja di kedutaan, di satu townhouse di bagian Georgetown di ibu kota Amerika Serikat, menerima ribuan tawaran dari sukarelawan yang ingin berjuang untuk Ukraina. Situasi itu terjadi saat mereka bekerja pada masalah yang jauh lebih mendesak yakni mengamankan senjata untuk bertahan melawan invasi Rusia yang semakin brutal.

“Mereka benar-benar merasa bahwa perang ini tidak adil, tidak beralasan. Mereka merasa harus pergi dan membantu,” kata atase militer Ukraina Mayor Jenderal Borys Kremenetskyi.

Relawan AS hanya mewakili sebagian kecil dari warga asing yang ingin berjuang untuk Ukraina, yang pada gilirannya hanya terdiri dari sebagian kecil dari bantuan internasional yang telah mengalir ke negara itu. Namun, pernyataan relawan itu adalah cerminan dari semangat, yang dilebih-lebihkan di era media sosial, bahwa serangan dan korban sipil yang meningkat telah bercampur.

Pemerintah AS melarang orang Amerika pergi berperang di Ukraina, yang akan menimbulkan masalah hukum dan keamanan nasional.

“Sejak invasi 24 Februari, kedutaan besar di Washington telah mendengar dari setidaknya 6.000 orang yang bertanya tentang menjadi sukarelawan untuk layanan, sebagian besar dari mereka warga negara Amerika,” kata Kremenetskyi, yang mengawasi penyaringan calon AS yang potensial.

Menurut Kremenetskyi, setengah dari calon sukarelawan dengan cepat ditolak dan bahkan tidak berhasil melakukan wawancara Zoom. Mereka tidak memiliki pengalaman militer yang diperlukan, memiliki latar belakang kriminal atau tidak cocok karena alasan lain seperti usia, termasuk seorang anak laki-laki berusia 16 tahun dan seorang pria berusia 73 tahun.

Beberapa yang menyatakan minat relawan ditolak karena pihak kedutaan mengatakan tidak bisa melakukan pemeriksaan yang memadai. Sang jenderal tidak mengungkapkan metode yang digunakan untuk menyaring orang.

Kremenetskyi, yang berbicara dengan The Associated Press sesaat setelah kembali dari Pentagon untuk berdiskusi tentang perangkat keras militer yang dibutuhkan negaranya untuk pertahanannya, mengatakan dia menghargai dukungan dari pemerintah AS dan public internasional.

“Rusia hanya bisa dihentikan dengan tinju keras dan senjata,” katanya.

Sejauh ini, kata sang atase, sekitar 100 warga AS telah melakukan jalan pintas. Mereka termasuk veteran perang di Irak dan Afghanistan dengan pengalaman tempur, termasuk beberapa pilot helikopter.

Para relawan harus membuat jalan mereka sendiri ke Polandia, di sana mereka akan menyeberang pada titik tertentu. Relawwan menggunakan peralatan pelindung mereka sendiri tetapi tanpa senjata, yang akan mereka dapatkan setelah tiba. Para relawan akan diminta untuk menandatangani kontrak untuk melayani, tanpa bayaran, di Legiun Internasional untuk Pertahanan Teritorial Ukraina.

Pemerintah Ukraina menyatakan sekitar 20.000 orang asing dari berbagai negara telah bergabung.

Borys Wrzesnewskyj, mantan anggota parlemen Liberal di Kanada yang membantu memfasilitasi perekrutan di sana, mengatakan sekitar 1.000 warga Kanada telah mendaftar untuk memperjuangkan Ukraina, yang sebagian besar tidak memiliki hubungan dengan negara itu.

“Para sukarelawan, sebagian besar adalah mantan militer, ini adalah orang-orang yang membuat keputusan sulit bahwa mereka akan masuk militer untuk membela nilai-nilai yang kami anut. ketika mereka melihat apa yang terjadi di Ukraina, mereka tidak bisa berdiri di samping,” kata Wrzesnewskyj.

Dalam beberapa keadaan, menurut seorang pejabat senior penegak hukum AS, orang Amerika dapat menghadapi hukuman pidana, atau bahkan berisiko kehilangan kewarganegaraan mereka, dengan mengambil bagian dalam konflik di luar negeri.

“Pihak berwenang AS khawatir tentang apa yang bisa terjadi jika seorang Amerika terbunuh atau ditangkap atau direkrut saat berada di sana untuk bekerja di dinas intelijen asing setelah mereka kembali ke rumah,” kata pejabat itu, yang berbicara dengan syarat anonim untuk membahas masalah keamanan yang sensitif.

