Hentikan Invasi Rusia, Elon Musk Tantang Putin Duel Satu Lawan Satu

Jakarta, Beritasatu.com - CEO Tesla Elon Musk menantang Presiden Rusia Vladimir Putin berduel satu lawan satu, Senin (14/3/2022). Miliuner teknologi Amerika Serikat yang menjadi salah satu orang terkaya dunia itu melalui akun Twitter @Elon Musk menantang Putin untuk menjalani duel satu lawan satu.

I hereby challenge

Владимир Путин

to single combat



Stakes are Україна