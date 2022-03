Afghanistan Jadi Negara Paling Tidak Bahagia di Dunia

Minggu, 20 Maret 2022 | 19:38 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Satu keluarga Afghanistan berdiri di dekat rumah bata lumpur mereka di desa Haji Rashid Khan di distrik Bala Murghab. Gaya hidup Afghanistan menghasilkan 0,2 ton emisi CO2 per tahun, dibandingkan dengan 15 dari rata-rata orang Amerika, menurut data Bank Dunia. (Foto: AFP)

Kabul, Beritasatu.com- Afghanistan mendapat predikat negara paling tidak bahagia di dunia, bahkan sebelum Taliban berkuasa Agustus lalu. Seperti dilaporkan Al Jazeera, Minggu (20/3/2022), predikat itu didapat dari Laporan Kebahagiaan Dunia yang dirilis sebelum Hari Kebahagiaan Internasional yang ditetapkan PBB pada Minggu.

Laporan tahunan menempatkan Afghanistan sebagai negara yang terakhir di antara 149 negara yang disurvei, dengan tingkat kebahagiaan hanya 2,5. Lebanon adalah negara paling menyedihkan kedua di dunia, dengan Botswana, Rwanda, dan Zimbabwe melengkapi lima terbawah.

Finlandia menempati peringkat pertama untuk tahun keempat berturut-turut dengan skor 7,8, diikuti oleh Denmark dan Swiss, dengan Islandia dan Belanda juga di lima besar.

Para peneliti memberi peringkat negara-negara tersebut setelah menganalisis data selama tiga tahun. Mereka melihat beberapa kategori, termasuk produk domestik bruto (PDB) per kapita, jaring pengaman sosial, harapan hidup, kebebasan untuk membuat pilihan hidup, kedermawanan penduduk, dan persepsi tingkat korupsi internal dan eksternal.

Afghanistan menumpuk keburukan di semua enam kategori, seperti yang terjadi sebelum Taliban kembali berkuasa. Negara itu berada di bawah pendudukan Amerika Serikat (AS) selama 20 tahun. Di sana, Washington sendiri menghabiskan US$ 145 miliar (Rp 2.076 triliun) untuk pembangunan, menurut laporan inspektur jenderal khusus AS untuk Afghanistan.

Namun, ada tanda-tanda meningkatnya keputusasaan.

Gallup melakukan jajak pendapat pada tahun 2018 dan menemukan bahwa beberapa orang Afghanistan yang mereka survei memiliki banyak harapan untuk masa depan. Bahkan, mayoritas mengatakan mereka tidak punya harapan untuk masa depan.

Warga Afghanistan telah menghadapi perang selama bertahun-tahun, korupsi, kemiskinan yang parah, dan kurangnya pekerjaan.

Ketika Masoud Ahmadi, seorang tukang kayu, kembali ke Afghanistan dari negara tetangga Pakistan setelah runtuhnya Taliban tahun 2001, harapannya untuk masa depan cerah.

Ahmadi bermimpi membuka bengkel furnitur kecil, mungkin mempekerjakan sebanyak 10 orang. Sebagai ganti, duduk di bengkelnya yang berdebu setinggi enam kaki kali 10 kaki pada hari Sabtu, Ahmadi membuka bengkel hanya dua kali seminggu karena tidak ada pekerjaan.

“Ketika uang masuk ke negara ini, pimpinan pemerintah mengambil uang itu dan menghitungnya sebagai uang pribadi mereka, dan rakyat tidak dibantu untuk mengubah hidup mereka menjadi lebih baik,” kata Ahmadi.

Sejak Taliban kembali berkuasa Agustus lalu, ekonomi negara itu jatuh bebas, diperburuk oleh sanksi AS dan isolasi diplomatik dan keuangannya. Taliban telah mendesak masyarakat internasional untuk mengakui pemerintah barunya saat berjuang untuk menghidupkan kembali ekonomi yang dihancurkan oleh perang selama beberapa dekade dan intervensi asing.

Sumber: BeritaSatu.com