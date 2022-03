Garda Revolusi Iran Mungkin Dihapus dari Daftar Teroris AS,Ketakutan Merebak

Minggu, 20 Maret 2022 | 20:30 WIB

Jeddah, Beritasatu.com- Kekhawatiran tumbuh pada Jumat (18/3/2022) bahwa Amerika Serikat (AS) berencana untuk menghapus Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) dari daftar hitam organisasi teroris. Seperti dilaporkan Arab News, rencana itu sebagai bagian dari kesepakatan nuklir yang dihidupkan kembali dengan Iran.

IRGC telah dikenai sanksi AS sejak 2007 sebagai bagian dari daftar Teroris Global yang Ditunjuk Khusus AS, dan pada 2017 menjadi militer nasional pertama yang ditetapkan AS sebagai Organisasi Teroris Asing.

“IRGC adalah sarana utama pemerintah Iran untuk mengarahkan dan mengimplementasikan kampanye teroris globalnya,” kata Presiden Donald Trump saat itu.

Garda Revolusi mengendalikan kerajaan bisnis di Iran, serta pasukan militer dan intelijen yang bertanggung jawab atas serangan teroris di seluruh dunia.

Analis sekarang percaya bahwa AS berencana untuk menghapus sebutan teroris sebagai imbalan atas jaminan Iran tentang mengekang IRGC. Sejauh ini, IRGC dianggap sebagai masalah terakhir dan paling merepotkan dalam pembicaraan tidak langsung yang lebih luas tentang menghidupkan kembali kesepakatan nuklir 2015.

Langkah seperti itu akan ditentang keras oleh negara-negara Teluk, dan Israel menyatakan keprihatinannya dalam pernyataan bersama pada hari Jumat oleh Perdana Menteri Naftali Bennett dan Menteri Luar Negeri Yair Lapid.

“Upaya untuk menghapus IRGC sebagai organisasi teroris merupakan penghinaan terhadap korban mereka dan akan mengabaikan kenyataan yang terdokumentasi yang didukung oleh bukti tegas,” kata mereka.

“Kami merasa sulit untuk percaya bahwa penunjukan IRGC sebagai organisasi teroris akan dihapus dengan imbalan janji untuk tidak menyakiti orang Amerika. AS tidak akan meninggalkan sekutu terdekatnya dengan imbalan janji-janji kosong dari teroris,” tambahnya.

