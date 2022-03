Jatuh, China Eastern Tengah Menuju Guangzhou

Beijing, Beritasatu.com- Pesawat Boeing 737-800NG yang dioperasikan maskapai China Eastern jatuh pada rute penerbangan Kunming ke Guangzhou, Senin (21/3/2022).

Menurut otoritas penerbangan Tiongkok, pesawat tersebut mengangkut 132 orang di mana 123 penumpang dengan 9 awak pesawat. Pesawat diberitakan jatuh di Provinsi Guangxi.

Seperti dikutip dari Shanghai Eye, pesawat Boeing tersebut masih cukup baru, baru beroperasi selama 6,8 tahun.

Dalam video yang beredar di media sosial di Tiongkok terlihat kebakaran dan kepulan asap di daerah hutan di tempat perkiraan jatuhnya pesawat.

Video on China’s social media shows smokes in mountain, may be the crash site🙏🙏 pic.twitter.com/vvh7C8sEkg