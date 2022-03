AS Nyatakan Tentara Myanmar Lakukan Genosida terhadap Rohingya

Selasa, 22 Maret 2022 | 17:02 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Washington, Beritasatu.com- Amerika Serikat (AS) secara resmi menyatakan kekerasan terhadap minoritas Rohingya oleh militer Myanmar merupakan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Seperti dilaporkan Reuters, Senin (21/3/2022), Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengumumkan keputusan itu pada Senin di Museum Peringatan Holocaust AS di Washington, DC, yang saat ini menampilkan pameran tentang penderitaan Rohingya.

Pernyataan resmi AS ini terjadi hampir 14 bulan setelah Blinken menjabat dan berjanji untuk melakukan tinjauan baru atas kekerasan tersebut.

Angkatan bersenjata Myanmar melancarkan operasi militer pada tahun 2017 yang memaksa setidaknya 730.000 dari sebagian besar Muslim Rohingya dari rumah mereka dan ke negara tetangga Bangladesh. Di sana, pengungsi menceritakan pembunuhan, pemerkosaan massal dan pembakaran. Pada tahun 2021, militer Myanmar merebut kekuasaan melalui kudeta.

Pejabat AS dan firma hukum luar mengumpulkan bukti dalam upaya untuk mengakui dengan cepat keseriusan kekejaman. Namun Menteri Luar Negeri saat itu Mike Pompeo menolak untuk membuat keputusan.

“Blinken memerintahkan analisis hukum dan faktualnya sendiri,” kata para pejabat AS kepada Reuters dengan syarat anonim.

Analisis menyimpulkan tentara Myanmar melakukan genosida dan Washington percaya tekad formal akan meningkatkan tekanan internasional untuk meminta pertanggungjawaban para jenderal.

Pejabat di kedutaan Myanmar di Washington, DC dan juru bicara pemerintah militer tidak segera menanggapi email Reuters yang meminta komentar pada hari Minggu.

Militer Myanmar telah membantah melakukan genosida terhadap Rohingya, yang ditolak kewarganegaraannya di Myanmar. Militer berdalih sedang melakukan “operasi melawan teroris” pada tahun 2017.

Satu misi pencari fakta Perserikatan Bangsa-Bangsa menyimpulkan pada 2018 bahwa kampanye militer termasuk "tindakan genosida". Tetapi Washington pada saat itu menyebut kekejaman itu sebagai "pembersihan etnis", satu istilah yang tidak memiliki definisi hukum di bawah hukum pidana internasional.

Sejak Perang Dingin, Departemen Luar Negeri AS telah secara resmi menggunakan istilah itu enam kali untuk menggambarkan pembantaian di Bosnia dan Herzegovina, Rwanda, Irak dan Darfur, serangan ISIL (ISIS) terhadap Yazidi dan minoritas lainnya.

Label yang terbaru, tahun lalu, diberikan AS atas perlakuan Tiongkok terhadap penduduk wilayah Uighur dan Muslim lainnya. Namun Tiongkok membantah klaim genosida.

