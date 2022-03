Soal Lonjakan Harga Minyak, Arab Saudi Tolak Bertanggung Jawab

Selasa, 22 Maret 2022 | 19:14 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Riyadh, Beritasatu.com- Arab Saudi menyatakan tolak bertanggung jawab atas harga minyak yang tinggi. Seperti dilaporkan RT, Senin (21/3/2022), Saudi menyatakan pasokan rendah dan harga tinggi bukanlah kesalahannya.

Arab Saudi menyatakan “tidak akan bertanggung jawab” atas lonjakan harga minyak atau kontrak pasokan menyusul serangkaian serangan terhadap kilang dan fasilitas energi lainnya oleh pemberontak Houthi sehari sebelumnya.

Dalam satu pernyataan yang mengakui bahwa serangan itu dapat memiliki "konsekuensi serius" untuk pasar energi yang sudah terhuyung-huyung akibat konflik di Ukraina, kerajaan meminta masyarakat internasional untuk menentang Houthi demi menjaga pasokan minyak dunia.

“Kerajaan menekankan pentingnya komunitas internasional menyadari gravitasi dari perilaku berkelanjutan Iran yang memperlengkapi milisi teroris Houthi dengan teknologi [untuk] menargetkan lokasi produksi kerajaan,” bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri Saudi.

Anggota gerakan pemberontak Houthi menyerang fasilitas milik Yanbu Aramco Sinopec Refining Company – perusahaan patungan antara Saudi Aramco dan China Petrochemical Corporation (Sinopec) – dan perusahaan energi lainnya dengan serangan pesawat nirawak dan rudal pada hari Minggu.

Menurut Kementerian Energi Saudi, serangan itu tidak menyebabkan korban tetapi mengarah ke "pengurangan sementara" dalam output.

Arab Saudi telah mengobarkan perang melawan pemberontak Houthi di Yaman sejak 2015. Konflik tersebut telah digambarkan oleh PBB sebagai “krisis kemanusiaan terburuk di dunia”.

Konflik Yaman telah mengakibatkan kematian 377.000 orang, lebih dari dua pertiga di bawah usia lima tahun, menurut angka PBB di akhir 2021. Konflik sering dilihat sebagai perang proksi antara Iran dan Arab Saudi, karena dukungan Iran terhadap Houthi. Namun, Teheran membantah pihaknya mempersenjatai pemberontak.

“Serangan seperti yang terjadi pada Minggu (20/3) mewakili ancaman langsung terhadap keamanan pasokan minyak dalam keadaan yang sangat sensitif yang disaksikan oleh pasar energi global,” lanjut pernyataan Saudi.

Pasar energi global telah merespon dengan kejutan dan volatilitas terhadap konflik di Ukraina, dengan harga gas AS mencapai rekor bersejarah US$ 4,33 per galon awal bulan ini, dan menetap di US$ 4,25 pada hari Senin, menurut American Automobile Association. Minyak Mentah Brent saat ini diperdagangkan di sekitar US$112 (Rp 1,6 juta) per barel, turun dari hampir US$140 (Rp 2 juta) awal bulan ini tetapi masih sekitar US$ 15 (Rp 216.087) lebih tinggi dari sebelum pecahnya permusuhan.

Keputusan oleh AS dan Inggris untuk melarang impor energi Rusia juga telah memberikan tekanan luar biasa di pasar, diperparah oleh keengganan pemerintah Biden untuk memberikan izin pengeboran di AS dan penolakan untuk mengizinkan penyelesaian pipa Keystone XL.

Sumber: BeritaSatu.com