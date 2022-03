Badan Pariwisata Turki Perkenalkan Wisata Istanbul Lewat Film New Cool

Jumat, 25 Maret 2022 | 22:31 WIB

Oleh : Hendro D Situmorang / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Promosi dan Pengembangan Pariwisata Turki mempromosikan wisata Istanbul lewat tiga film bertema "New Cool". Ketiganya berjudul "Taste in Istanbul is the New Cool”, “Shopping in Istanbul is the New Cool” dan “Art in Istanbul is the New Cool.

Menariknya, Istanbul terpilih sebagai salah satu kota terbaik dunia menurut survei pembaca dari berbagai publikasi terkemuka pada akhir 2021 lalu. Bahkan, Istanbul secara konsisten menempati peringkat di kategori top destination menurut survei dan best list yang diterbitkan di media internasional.

"Ketiga film ini menyoroti kota yang dinamis dan beragam sebagai tujuan populer yang menghadirkan pengalaman bervariasi, baik untuk wisatawan jangka pendek maupun jangka panjang. Tayangan ini akan disiarkan di televisi dan saluran digital di 178 negara," tulis Badan Promosi dan Pengembangan Pariwisata Turki (TGA) melalui keterangan, Jumat (25/3/2022).

Dalam film Art in Istanbul is the New Cool, ditampilkan sejarah, aneka ragam seni, dan acara budaya. Wisatawan dimanjakan dengan petualangan yang berbeda di hampir setiap distrik, Istanbul adalah kota yang penuh harta karun dengan bangunan bersejarah, warisan sejarah kota masa lalu, serta seni dan budaya yang terus berkembang.

