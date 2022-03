AS Umumkan Lebih Banyak Sanksi untuk Militer Myanmar

Minggu, 27 Maret 2022 | 08:02 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Washington, Beritasatu.com- Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengumumkan sanksi terhadap lima orang dan lima entitas yang terkait dengan militer Myanmar. Seperti dilaporkan VOA, sanksi baru itu diumumkan Jumat (25/3/2022).

Pihak-pihak Myanmar yang dikenai sanksi AS termasuk unit militer, pedagang senjata, pemimpin militer, dan perusahaan serta individu yang bekerja di sektor pertahanan.

“Saat kita mendekati satu tahun sejak kekerasan mengerikan yang dilakukan oleh militer Burma pada Hari Angkatan Bersenjata 2021, di mana lebih dari 100 orang tewas, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi pada lima individu Burma dan lima entitas sebagai tanggapan atas tindakan keras brutal rezim tersebut terhadap rakyat Burma,” kata Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken yang menggunakan sebutan Burma untuk Myanmar.

“Sejak kudeta militer Februari 2021, rezim militer hanya mengintensifkan tindakan kerasnya dan menewaskan lebih dari 1.700 orang, termasuk wanita, anak-anak dan pekerja bantuan,” tambahnya.

Pihak yang terkena sanksi AS akan mengalami pembatasan atau pemblokiran ke aset di AS. Perusahaan AS juga akan dilarang berbisnis dengan mereka yang terkena sanksi.

Langkah itu mengikuti penunjukan AS atas perlakuan pemerintah Myanmar terhadap minoritas Rohingya sebagai genosida awal pekan ini.

Pemerintah Myanmar telah diberi sanksi oleh AS dan negara-negara lain atas perlakuan terhadap warga Rohingya serta atas kudeta militer pada Februari 2021.

Sumber: BeritaSatu.com