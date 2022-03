Unik! Masjid At-Thohir di Los Angeles Sebelumnya Gereja Samoa

Senin, 28 Maret 2022 | 15:56 WIB

Los Angeles, Beritasatu.com - Masjid At Thohir Los Angeles, California, Amerika Serikat (AS) yang didirikan Komunitas Indonesia bersama keluarga Thohir akhirnya resmi beroperasi. Duta Besar RI untuk Amerika Serikat Rosan Roeslani meresmikan Masjid At Thohir pada Minggu (27/3/2022).

Berdasarkan laporan Direktur Pemberitaan Berita Satu Media Holding (BMSH), Primus Dorimulu langsung dari Los Angeles AS, bentuk bangunan masjid mirip gereja. Sesungguhnya masjid tersebut sebelumnya merupakan sebuah gereja komunitas Kristen Samoa yang didirikan pada tahun 1920 lalu.

Masjid At Thohir dibangun dengan banyak jendela yang sebelumnya bentuk dasar bangunan gereja tersebut. Dengan demikian, masyarakat bisa melihat dengan mudah aktivitas di dalam masjid.

Di sekitar lokasi masjid merupakan lokasi premium tidak jauh dari kawasan elite. Dahulu di sekitar lokasi tersebut banyak masyarakat Samoa. Namun seiring perjalanan waktu komunitas Samoa hijrah ke tempat lain, sehingga di tempat ini nyaris tidak ada lagi etnis Samoa.

Sekian puluh tahun gereja ini tidak ada kegiatan dan kosong tanpa penghuni yang akhirnya kemudian dijual. Di samping itu, masyarakat muslim Indonesia di Los Angeles terus berkembang dari tahun ke tahun. Mereka mencari beberapa lokasi dan tempat untuk dijadikan masjid sebagai beribadah bagi umat muslim, namun belum menemukan kecocokan.

Komunitas muslim di LA juga juga mencari gereja-gereja yang sudah tak ada kegiatan lagi, tetapi tidak cocok. Namun akhirnya menemukan bangunan tua bekas komunitas gereja Samoa dan menemukan adanya kecocokan, sehingga akhirnya dibangun masjid ini dengan biaya dari keluarga Thohir.

