Melayani Pasien di Los Angeles dengan Logat Jawa Kental

Dokter Andriani Ongkorahadjo

Sabtu, 2 April 2022 | 17:57 WIB

Oleh : Primus Dorimulu / YUD

Los Angeles, Beritasatu.com - Tidak mudah membuka usaha sebagai dokter di AS, negeri dengan jumlah dokter dan peralatan medis yang cukup memadai. Namun, dengan kualitas pelayanan yang baik, seorang dokter tetap bisa bersaing mendapatkan pasien. Dokter dan suasana di klinik harus bisa membuat orang nyaman dan pasien bahagia.

“Saya ini dokter gigi, tapi tak takut memeriksakan gigi ke dokter gigi. Karena itu, saya harus membuat suasana klinik ini seperti di rumah agar orang nyaman, dan bahagia,” kata Andriani Ongkorahardjo, pediatric dentist, dokter spesialis gigi untuk anak-anak di Los Angeles, Selasa (29/3/2022) dengan logat Jawa yang kental. Meski sudah berada di AS sekitar 30 tahun, ia mengaku tetap mengonsumsi makanan khas Indonesia dan berbahasa Jawa.

Kliniknya terletak di 660 N Diamond Bar Blvd Suite 88, CA 91765, sekitar 150 km dari pusat kota Los Angeles. Di Gedung California Dentistry Implants & Braces, Ariani menyewa sebagian lantai dua sejak 2016. Ia mempekerjakan dua front desk, dua asisten, satu book keeper, dua dokter, dan satu ortodentist yang datang setiap Sabtu. “So far, klinik ini bagus. Saya bangun dan didisain sendiri klinik ini agar pasien merasa seperti di rumah sendiri,” jelasnya.

Ariani mengaku persaingan klinik di Los Angeles sangat ketat, tak terkecuali di Los Angeles. Di kawasan tempat kliniknya berada terdapat lima dokter spesialis gigi. “Tapi, semuanya tergantung pada personalitas. Jika kita punya passion yang tinggi, kita akan melayani dengan hati dan itu jauh lebih menyentuh pasien dibanding hanya mengandalkan rasionalitas,” papar dokter asal Surabaya itu.

Pengalaman sebagai orang yang takut memeriksakan giginya di dokter mendorong dirinya untuk menciptakan suasana nyaman bagi pasien. “Number one, pasien harus happy. Saat diagnosis, dokter harus jujur, dan dalam bekerja, kita tidak perlu terlalu agresif,” ungkap dokter spesialis gigi tamatan University of Southern California, AS.

“Setiap hari, kami melayani sekitar 20 pasien. Sebagian pasien adalah orang Indonesisa yang tinggal di Los Angeles dan wilayah California lainnya,” kata lulusan Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Trisakti. Ada juga pasien dari Indonesia, khususnya dari Bandung. Mereka membawa anak yang mengidap masalah gigi ke klinik milik Andriani.

