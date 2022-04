Jen Psaki Akan Tinggalkan Gedung Putih

Minggu, 3 April 2022 | 21:29 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Washington, Beritasatu.com- Sekretaris pers Gedung Putih Jen Psaki akan meninggalkan Gedung Putih. Seperti dilaporkan RT, Jumat (1/4/2022), Sekretaris pers Gedung Putih itu dikatakan berada pada tahap akhir pembicaraan dengan jaringan berita MSNBC.

Portal Axios, mengutip beberapa sumber, melaporkan pada Jumat (1/4/) bahwa Psaki telah melakukan pembicaraan dengan MSNBC untuk bergabung dengan jaringan tersebut setelah kepergiannya dari Gedung Putih pada Mei tahun 2022.

Menurut informasi outlet, Psaki belum menandatangani kontrak tetapi, karena "kesepakatannya hampir final," dia telah membagikan rencananya dengan beberapa pejabat Gedung Putih.

Psaki akan menjadi pembawa acara untuk MSNBC di platform streaming NBC Universal Peacock dan juga akan menjadi bagian dari program langsung di jaringan kabel MSNBC, klaim Axios.

Jika informasi itu terbukti benar, Psaki yang berusia 43 tahun akan bergabung dengan daftar panjang mantan pejabat Gedung Putih yang menjadi tokoh TV. Dia juga memiliki pengalaman TV, dari bekerja – selama kepresidenan Donald Trump – kontributor politik untuk CNN.

Potensi tawaran pekerjaan Psaki telah dibahas oleh media selama beberapa waktu sejak dia mengungkapkan niatnya untuk mengundurkan diri pada tahun 2022.

Direktur Komunikasi Gedung Putih Kate Bedingfield, yang baru-baru ini melakukan debutnya di ruang pengarahan, dinobatkan sebagai salah satu penerus Psaki yang paling mungkin sebagai juru bicara Joe Biden.

Dari 2013 hingga 2015, Psaki menjabat sebagai juru bicara Departemen Luar Negeri AS. Berbagai kesalahan Psaki justru membawa ketenarannya jauh melampaui Amerika Serikat. Di Rusia, nama keluarga Psaki bahkan berubah menjadi istilah rumah tangga yang mengejek kebijakan luar negeri AS dan menginspirasi judul acara komedi 'Psaki at Night'.

Sumber: BeritaSatu.com