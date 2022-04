Ada Buka Puasa dan Salat Tarawih Digelar di Times Square New York

Senin, 4 April 2022 | 09:26 WIB

Oleh : Surya Lesmana / LES

Gambar dari kegiatan salat Tarawih di Times Square New York, AS pada 3 April 2022. (Foto: Twitter.com)

New York, Beritasatu.com – Lebih dari 1.000 umat Muslim di AS mendatangi Times Square, ikon di Kota New York pada hari Sabtu (3/4/2022) untuk berbuka puasa dan pertama kalinya menggelar salat Tarawih "perdana" di hari pertama bulan suci Ramadan.

Penyelenggara acara membagikan 1.500 makanan kepada mereka yang menghadiri acara tersebut, dari seluruh AS dan bahkan hingga Montreal, Kanada. Mereka juga membacakan ayat-ayat dari Al-Qur'an dan berbicara tentang pentingnya bulan suci ini.

"Kami di sini untuk menjelaskan agama kami kepada semua orang yang tidak tahu apa itu Islam," penyelenggara, yang diidentifikasi sebagai SQ, mengatakan kepada CBS News.

"Islam adalah agama damai."

"Times Square membawa orang-orang dari seluruh Kota New York dan dunia dan itu hanya getaran," katanya.

Bulan suci Ramadan, ketika umat beriman berpuasa dari fajar hingga senja, dimulai saat matahari terbit pada hari Sabtu di sebagian besar Timur Tengah.

Ramadan juga merupakan waktu berdoa, di mana umat Islam berkumpul dalam jumlah besar di masjid, terutama di malam hari.

Sikap warga New York terhadap agama Islam dan kaum Muslim telah banyak dibentuk dari serangan 9/11.

Sumber: Daily Sabah