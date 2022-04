Rusia Bayar Utang LN dalam Rubel

Moskwa, Beritasatu.com- Rusia telah membayar pemegang Eurobond asing dalam rubel untuk pertama kalinya pada Rabu (6/4/2022). Seperti dilaporkan RT, tindakan Rusia dilakukan setelah upaya untuk menyelesaikan pembayaran US$ 649,2 juta (Rp 9,33 triliun) ditolak oleh lembaga keuangan asing di bawah perintah dari Washington.

Awal pekan ini, Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS) menghentikan Rusia dari membayar pemegang utang negaranya lebih dari US$ 600 juta dari cadangan yang disimpan di rekening bank AS. Depkeu AS menyatakan bahwa Kremlin harus memilih antara menguras cadangan dolarnya atau gagal bayar.

Sekitar setengah dari cadangan devisa Rusia, senilai lebih dari US$ 300 miliar (Rp 4.311 triliun), telah dibekukan oleh negara-negara Barat sebagai bagian dari sanksi atas Ukraina.

"Rusia memiliki semua sumber daya yang diperlukan untuk membayar utangnya. Jika blokade ini berlanjut dan pembayaran yang ditujukan untuk membayar utang diblokir, itu (pembayaran di masa depan) dapat dilakukan dalam rubel," kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov.

Kementerian Keuangan Rusia mengumumkan Rusia memiliki total 15 obligasi internasional yang beredar dengan nilai nominal sekitar US$ 40 miliar (Rp 574 triliun). Moskwa telah berhasil memberikan beberapa pembayaran kupon valuta asing pada Eurobond-nya sebelum Washington menghentikan transaksi.

Moskwa memiliki masa tenggang 30 hari untuk melakukan pembayaran dolar. Menurut lembaga pemeringkat global, Rusia akan gagal bayar jika pembayaran dalam mata uang tidak diberikan dalam waktu tersebut. Kremlin telah menolak gagasan gagal bayar negara itu, dengan menyatakan Rusia memiliki dana dan bersedia membayar utangnya.

Moskwa malah menggambarkan pemblokiran pembayaran sebagai gagal bayar Barat atas kewajiban keuangannya ke Rusia.

“Secara teori, situasi gagal bayar dapat dibuat tetapi ini akan menjadi situasi yang murni buatan. Tidak ada alasan untuk gagal bayar yang sebenarnya,” kata Peskov.

